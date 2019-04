OL : 100ME pour Ndombele, le prix fou exigé par Lyon au mercato ?

Dans : OL, Mercato, Serie A, PSG.

Au rythme où les étiquettes valsent au mercato, les 180ME payés par le Paris Saint-Germain pour s'offrir Kylian Mbappé sembleront risibles. Car malgré les exigences en matière de fair-play financier, les prix des joueurs semblent encore devoir grimper de manière vertigineuse lors du marché estival des transferts 2019. Ainsi, le Corriere dello Sport affirme que la Juventus a contacté l'Olympique Lyonnais au sujet de Tanguy Ndombele, le joueur visiblement le plus convoité du club de Jean-Michel Aulas. Et la réponse de ce dernier aurait été clair, l'OL ne vendra son international tricolore que pour un montant entre 90 et 100ME.

Bien évidemment, entre demander et obtenir il y a un peu de marge, même si le patron de l'Olympique Lyonnais pense pouvoir battre le record des transferts pour un joueur de l'OL détenu jusqu'ici par Alexandre Lacazette, cédé pour 67ME, bonus inclus, lorsqu'il a rejoint Arsenal. Même s'il est vrai que le milieu de terrain de Lyon suscite l'intérêt de plusieurs énormes clubs européens, pour l'instant aucune offre atteignant la barre des 90ME n'a été transmise au club rhodanien pour Tanguy Ndombele, y compris de la part du Paris Saint-Germain. Le suspense va donc augmenter autour du cas Ndombele, dont l'OL devra reverser une partie de cet éventuel transfert à Amiens.