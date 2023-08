OL ‍: Tagliafico à Manchester United, Lyon peut craquer

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL vit une fin de mercato estival de tous les dangers. Certains joueurs phares pourraient quitter le navire, comme Nicolas Tagliafico ou encore Bradley Barcola...

Que ce soit du côté des fans de l'OL ou de Laurent Blanc, on a sans doute très hâte que ce marché des transferts se termine. Ce dernier n'a pour le moment pas été à la hauteur au niveau des arrivées et a déjà vu le départ de joueurs de talent, comme Moussa Dembélé, Malo Gusto, Houssem Aouar ou encore Castello Lukeba. Et la fuite des talents pourrait se poursuivre, avec les départs de Bradley Barcola et... Nicolas Tagliafico. Le champion du monde argentin n'est pas contre un nouveau défi. Cela tombe bien, quelques équipes séduisantes veulent le récupérer.

Tagliafico sur le départ, vent de panique à l'OL

Selon les informations de The Independant, Nicolas Tagliafico pourrait en effet rapidement s'engager du côté de Manchester United ! Pour le lâcher, l'OL demande apparemment la somme de 10 millions d'euros. Cependant, les Red Devils pensent plutôt à un prêt pour le moment. Erik Ten Hag apprécie son profil et sa personne pour avoir travaillé avec Tagliafico du côté de l'Ajax. Reste à savoir si un accord sera trouvé dans les prochaines heures mais surtout si l'OL pourra le remplacer, alors que le mercato se termine vendredi soir à minuit.

Voilà encore un assaut que les Gones vont devoir gérer, en plus de devoir préparer la réception du Paris Saint-Germain le week-end prochain. Un Paris Saint-Germain qui espère toujours boucler l'arrivée de Bradley Barcola. A noter que du côté des arrivées, l'OL peine à officialiser la venue d'Ernest Nuamah. Le Ghanéen est présent à Lyon mais attend que les Rhodaniens payent ce qui est demandé par le FC Nordsjaelland.