OL ‍: 10 millions d'euros injustement payés, Textor attaque Aulas ‍!

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Tandis que l'équipe lyonnaise se débat pour se sauver en Ligue 1, à la direction du club, John Textor veut lui régler ses comptes avec Jean-Michel Aulas. Au coeur d'une polémique, l'indemnité de 10ME payée à l'ancien patron de l'OL.

Comme si la dernière place de l’équipe de Fabio Grosso au classement de Ligue 1 ne suffisait pas, cela s’agite toujours dans les bureaux de l’Olympique Lyonnais, le propriétaire américain ayant décidé de s’attaquer frontalement à Jean-Michel Aulas. On s’en souvient, avant même la fin de la saison passée, John Textor avait décidé de virer sans ménagement JMA de ses fonctions, ce qui avait donné lieu à une soirée hommage au Groupama Stadium.

Mais, dans le plan de cession d’OL Groupe, tout avait été prévu, et quelques mois avant, Textor avait accepté de verser 10 millions d’euros à son prédécesseur comme indemnité de départ, un beau bonus qui a donc été logiquement payé par Eagle Football à Aulas. Cependant, avec un peu de recul, les dirigeants de l’Olympique Lyonnais estiment que l’ancien homme fort de Lyon n’a pas respecté une partie des engagements liés à cette indemnité de 10 millions d’euros, notamment sur le fait de ne pas critiquer la gestion de Textor, au point de l’attaquer en justice pour obtenir le remboursement.

L'OL veut récupérer ses 10 millions d'euros

Comme le dévoile Le Progrès, dans un document comptable, OL Groupe mène effectivement une action pour récupérer cet argent. « En raison des nombreuses actions menées par M. Aulas et Holnest contre les intérêts d’OL Groupe […] Une action judiciaire a été initiée le 3 octobre devant le Tribunal de commerce de Paris pour demander l’annulation de l’accord transactionnel et le remboursement de l’indemnité de rupture de 10 M€, en raison de la violation par M. Jean-Michel Aulas et Holnest de certains de leurs engagements », écrit OL Groupe. Pour mémoire, de son côté, Jean-Michel Aulas a, lui aussi, attaqué John Textor en justice pour diffamation au coeur de l'été. Un an après l'officialisation de la vente de l'Olympique Lyonnais, tout a mal tourné sportivement et économiquement, la justice va désormais devoir trancher, même si cela ne changera rien au classement de l'équipe de Fabio Grosso.