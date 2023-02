OL : 10 ans d'échecs, Rothen provoque Aulas !

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Sonny Anderson est tout proche d'un retour à l'OL comme conseiller sportif du club. Un choix qui ne choque pas Jérôme Rothen tout simplement car c'est de la poudre aux yeux pour lui. Jean-Michel Aulas reste le décideur à Lyon et c'est le vrai problème.

La difficile saison lyonnaise sur le plan sportif et un mercato hivernal géré très moyennement le montrent, l'OL a besoin de renouvellement dans son équipe dirigeante. Si les supporters réclament les têtes de Vincent Ponsot et Bruno Cheyrou, Jean-Michel Aulas n'est pas du tout dans cette optique. Le président lyonnais est proche de nommer Cheyrou directeur sportif du club dans un futur proche. Néanmoins, il compte aussi amener de la nouveauté avec Sonny Anderson. L'ancien attaquant de l'OL et actuel consultant pour BeIN Sports pourrait devenir conseiller sportif du club dans les prochains jours.

Aulas est le problème de l'OL, Rothen supplie Textor

Une arrivée qui résonne comme une manœuvre politique de Jean-Michel Aulas pour calmer la contestation des supporters. Jérôme Rothen le pense, lui qui n'a pas hésité à charger de nouveau le président de l'OL. A quoi servira Anderson, aussi compétent soit-il, si Jean-Michel Aulas prend toutes les décisions à sa place ? Le président lyonnais est véritablement le problème du club à l'heure actuelle selon le consultant de RMC. Dans son émission Rothen s'enflamme, il a même exhorté John Textor à vite se débarrasser de son associé. Et, pour cause, Aulas présente un très mauvais bilan depuis une décennie avec des choix de plus en plus douteux.

🔥🎙 @RothenJerome : "Aulas, j'ai beaucoup de respect pour ce que vous avez fait, mais vous m'avez trop trompé ! Ça fait dix ans que vous vous perdez ! (...) Tout ce qu'il tente est voué à l'échec. M. Textor, arrêtez de confier ces missions à Aulas. Il est complètement perdu !" pic.twitter.com/PuDFFUk2bx — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) February 7, 2023

« Je l’attaque parce que je ne le crois plus. Je n'ai plus envie que Jean-Michel Aulas prenne des décisions à Lyon. Moi, il m’a trompé, il m’a trop trompé ! Donc, aujourd’hui M. Aulas je suis désolé j’ai beaucoup de respect pour ce que vous avez mis en place au début à Lyon. C’était fantastique mais ça fait 10 ans que vous vous perdez et surtout ça fait 5 ans que les décisions sont catastrophiques. Qu’il mette un directeur sportif, qu’il prenne un ancien joueur, on sait comment ça va finir. C’est lui qui décide, qui a les clés du camion. […] Tout ce qu’il tente c’est voué à l’échec, c’est terrible ! Donc, M. John Textor vous avez une chose à faire : arrêtez de confier ces missions-là à M. Aulas. Il est complètement perdu ! », a t-il lâché. Les dernières semaines le montrent. Les supporters lyonnais, souvent reconnaissants envers leur président pour son travail depuis 1987, sont de plus en plus nombreux à souhaiter un futur sans Jean-Michel Aulas à l'OL.