OL : 1 chance sur 1 million, Gilbert Brisbois vote Aulas

L'Olympique Lyonnais tentera d'éliminer Manchester City afin d'être dans le dernier carré de la Ligue des champions. Un énorme challenge.

L’OL n’a plus qu’une seule solution pour jouer une coupe européenne la saison prochaine, c’est de gagner la Ligue des champions. Mais pour cela, l’équipe de Rudi Garcia est condamnée à gagner trois matchs monstrueux, Lyon étant du côté le plus compliqué du tableau de ce Final 8. Et après avoir surpris l’Europe en sortant la Juventus, l’OL doit faire encore plus fort ce samedi contre une équipe de Manchester City qui a fini très fort la saison de Premier League. Invité d’OL-TV, Gilbert Brisbois admet que cela sera très dur pour Memphis Depay et ses coéquipiers face à la formation de Pep Guardiola, mais le journaliste de RMC veut y croire.

Pour l’homme de l’After, le football n’est pas une science exacte et l’Olympique Lyonnais a les moyens de déjouer les pronostics. « Personne ne va fanfaronner sur une victoire finale de l’OL dans la compétition. Comme l’a dit le président, il y a une chance sur un million. Mais c’est du football. Pas du hand, pas du basket, mais du football, le sport où tout est possible. J’ai en tête la Grèce de 2004. Il suffit de quelques paramètres, un Marcelo, un Memphis des grands soirs et tout peut basculer dans le bon sens. À l’OL, il y a des joueurs de qualité, le deuxième budget de France, il y a de quoi voir du spectacle. Il ne faut pas que Lyon arrive face à City en tant que victime et s’inspire plutôt de l’Ajax de l’année dernière, par exemple. L’OL mérite une finale de Coupe d’Europe », a confié Gilbert Brisbois avant le choc entre Manchester City et l’Olympique Lyonnais.