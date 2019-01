Officiel : Ultra-courtisé au mercato, Fofana a choisi l'OL !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Comme annoncé ces derniers jours, le jeune Boubacar Fofana va signer son premier contrat professionnel en faveur de l’Olympique Lyonnais. C’est le club de Saint-Priest qui a confirmé l’information via Twitter ce mardi, en fin de journée.

« En ce mardi 8 janvier 2019, l’AS Saint-Priest a accepté de libérer Boubacar Fofana à son voisin de l'OL. A 20 ans Bouba va signer son premier contrat pro. Recruté cet été en provenance d’Epinal (N2), Boubacar s'est révélé cette saison à l'ASSP. Auteur de 5 buts et de 2 passes décisives en 14 rencontres, Boubacar était courtisé par de nombreux clubs professionnels. L'ASSP remercie notre jeune joueur talentueux Boubacar ainsi que l'Olympique Lyonnais. Nous leurs souhaitons une belle réussite sportive » explique le club rhodanien. Dans les prochaines heures, le jeune milieu de terrain de 20 ans va ainsi devenir le premier renfort de l’OL au mercato hivernal de 2019 et s'y engager pour quatre ans et demi.