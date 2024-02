Officiel ‍: Saïd Benrahma signe à l'OL

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Avec 18 heures de retard, l'Olympique Lyonnais a annoncé la signature de Saïd Benrahma après une longue bataille administrative pour enfin recruter le joueur de West Ham.

L’OL tient enfin sa dernière recrue en la personne de Saïd Benrahma. L’ailier algérien était arrivé ce jeudi à Lyon en pensant y signer son contrat, mais West Ham a bafouillé en remplissant le formulaire et tout est tombé à l’eau à la fin du dernier jour du mercato. Néanmoins, après un communiqué agressif, l’OL a tout tenté pour finaliser tout de même ce transfert qui faisait l’objet d’un accord total et même de contrats signés, sans que cela ne soit correctement renseigné sur le logiciel de transferts de la FIFA. Après avoir obtenu la confirmation de la part de la FFF que tout avait été fait dans les règles, les dirigeants lyonnais ont obtenu gain de cause de l’instance mondiale du football. Il ne restait dès lors que l’aval de la Fédération Anglaise pour valider ce transfert en dehors des délais habituels, ce qui a été obtenu ce vendredi en fin d’après-midi.

Tout vient à point à qui sait attendre ...



Bienvenue Saïd 🔴🔵 pic.twitter.com/RHHHsCfB6r — Olympique Lyonnais (@OL) February 2, 2024

Tout est donc désormais en ordre et l’OL a officialisé cette signature de l’ailier algérien dans la fin d'après-midi. Le contrat est en tout cas déjà signé et cela date de jeudi après-midi. Cela permet de finaliser un transfert qui reste sur les mêmes bases, à savoir un prêt payant de 5 ME et une option d’achat non obligatoire de 15 ME. Un prêt qui pourra donc rapporter gros à West Ham, même si le club anglais n’a pas spécialement forcé pour permettre à cette opération de se finaliser. Mais à force d’insister, Lyon a pour une fois obtenu gain de cause dans ces dossiers toujours complexes quand la date limite des transferts est dépassée.