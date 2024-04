OL ‍: Anthony Lopes et Lyon, c’est fini dans deux mois ‍!

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Professionnel à l’OL depuis 2011, Anthony Lopes va quitter le club rhodanien à la fin de la saison. L’état-major lyonnais va libérer le gardien portugais et installer Lucas Perri comme numéro un.

Titulaire en Ligue 1 cette saison, Anthony Lopes vit ses dernières semaines à l’Olympique Lyonnais. Et pour cause, L’Equipe dévoile dans son édition du jour que l’aventure entre le gardien portugais et le club rhodanien va prendre fin dans deux mois. A la fin de la saison, l’OL et Anthony Lopes vont se séparer et le club de John Textor va installer Lucas Perri comme gardien numéro un. Titulaire en Coupe de France depuis son arrivée en provenance de Botafogo au mois de janvier, le gardien de 26 ans est progressivement intégré dans le but d’être le numéro 1 de l’Olympique Lyonnais la saison prochaine dans les buts.

Pas question en revanche pour Anthony Lopes de rester en tant que doublure, le gardien portugais de 33 ans va s’en aller. Mais pour le club lyonnais, il n'était pas envisageable de faire obstacle à son gardien historique : Anthony Lopes sera ainsi libéré de sa dernière année de contrat pour services rendus. Une stratégie qui devrait être saluée par les supporters lyonnais, qui seront à jamais reconnaissants à l’égard d’Anthony Lopes mais qui ont tous été sous le charme de Lucas Perri lors des matchs en Coupe de France de ce dernier. Déjà sélectionné avec le Brésil, l’ancien gardien de Botafogo semble avoir toutes les qualités pour rapidement faire oublier Anthony Lopes dans les cages lyonnaises. En attendant, le gardien portugais de 33 ans devrait recevoir un hommage colossal le 18 mai prochain à l’occasion du dernier match de l’OL à domicile cette saison, contre Strasbourg. La fin d’une histoire longue de 13 ans entre le troisième capitaine lyonnais cette saison derrière Lacazette et Tolisso, et le club de la capitale des Gaules.