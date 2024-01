Officiel ‍: L’OL lâche 12 ME, Orban a signé

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L’OL s’est félicité d’avoir réalisé une grosse opération ce jeudi avec la signature de Gift Orban en provenance de La Gantoise. L’attaquant né en 2002 au Nigéria fait l’objet d’un transfert de 12 ME, avec 8 ME de bonus potentiel et un pourcentage de 20 % sur une éventuelle plus-value à la revente. Autant dire que, en fonction de ses performances, le Nigérian peut coûter encore bien plus cher.

« L’Olympique Lyonnais, confronté à une forte concurrence dans la réalisation de ce recrutement, est particulièrement heureux d'avoir réussi à signer Gift Orban, qui devient ainsi le premier joueur nigérian de l'histoire du club », a tout de même souligné le club rhodanien, particulièrement fier d’avoir renforcé son secteur offensif de la sorte. Ce sera le premier joueur du Nigéria à porter les couleurs de l'OL.