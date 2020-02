Officiel : L’OL annonce Fly Emirates, malgré le coronavirus

Dans : OL.

Ancien sponsor principal du PSG, Fly Emirates s'est engagé sur le très long terme avec l’Olympique Lyonnais.

L’accord pour que la compagnie des Emirats Arabes Unis a été officialisé ce jeudi matin par les différentes parties. Pour le moment, aucun montant financier n’a été dévoilé, et ce ne sera pas le cas ce vendredi lors de la conférence de presse. L’OL avait en effet invité les médias à la présentation de ce nouveau sponsor de taille, mais tout a été annulé en raison du « coronavirus ».

« Compte tenu de l’actualité mondiale liée aux risques sanitaires de propagation du coronavirus, les compagnies aériennes en connexion avec l’Asie sont contraintes de prendre des mesures exceptionnelles. Par conséquent, les représentants d’Emirates qui étaient attendus à Lyon ce vendredi, ont été retenus à Dubaï pour gérer cette situation d’une ampleur majeure », a fait savoir l’Olympique Lyonnais, qui s’est bien évidemment félicité de la conclusion de ce nouveau sponsor principal. Fly Emirates sera ainsi présent sur les maillots de l’OL, dans toutes les compétitions en match comme à l’entraînement, et ce pour cinq saisons à partir du début 2020-2021. C'est auparavant le constructeur automobile Hyundai qui avait ce rôle, pour un contrat estimé entre 5 et 7 ME par an. Il se murmure également à Lyon que la compagnie aérienne, qui a déjà donné son nom au stade d’Arsenal, pourrait être intéressée par le naming du Groupama Stadium, appelé à changer de nom en fin de saison.