Moussa Dembélé prêt à abandonner la France pour le Mali

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

En mars prochain, le Mali pourrait écrire la plus belle page de son histoire footballistique. Les Maliens joueront la Tunisie en barrages pour le mondial 2022. Pour l'emporter, ils essayent d'attirer des nouveaux joueurs, le Lyonnais Moussa Dembélé est scruté notamment.

Pays à la grande tradition footballistique avec des joueurs comme Seydou Keita ou Frédéric Kanouté, le Mali n'a toutefois jamais réussi à se qualifier pour une coupe du monde. Mais, en 2022, les Aigles peuvent nourrir de grandes ambitions avec une équipe et un jeu tout proches de leur permettre d'atteindre le Qatar en fin d'année. En Afrique, cependant, les places sont chères avec seulement cinq tickets pour les dix derniers rescapés des phases de groupes et pas des moindres. Le Mali devra notamment défier la Tunisie, qualifiée lors du dernier mondial en Russie, pour une double confrontation serrée les 24 et 27 mars prochains.

Le Mali lorgne sur Moussa Dembélé et les binationaux

Pour se donner les meilleures chances d'accéder au mondial 2022, la fédération malienne se lance actuellement à la recherche de joueurs binationaux susceptibles de venir prêter main forte face aux Tunisiens. L'attaquant de l'OL, Moussa Dembélé est notamment désiré. Le natif de Pontoise, âgé de 25 ans, a joué dans toutes les catégories de jeunes avec la France depuis les U16. Il a été sélectionné 25 fois en espoirs pour 13 buts marqués. Toutefois, l'Equipe de France A semble plus difficile à atteindre pour lui, il n'a d'ailleurs jamais été appelé par Didier Deschamps.

Abdoulaye Doucouré (29) and Moussa Dembélé (25) are close to making a decision to represent Mali 🇲🇱 at International level.



Both players were born in 🇫🇷 France to Malian parents and have represented The Blues at Youth levels.#TeamMali #AfricanFootball pic.twitter.com/Y0I5TSFHPz — Micky Jnr ✪ (@MickyJnr__) February 16, 2022

La fédération malienne la Femafoot et son président Mamoutou Bavieux Touré font le forcing pour convaincre l'attaquant, à la double nationalité franco-malienne, de rejoindre les Aigles pour le rendez-vous de mars. En plus de Dembélé, le milieu d'Everton Abdoulaye Doucouré est aussi sondé pour venir grossir les rangs maliens. « Nous sommes en négociations pour la venue d’Abdoulaye Doucouré, Moussa Dembélé et Cheick Doucouré, et, d’ici la fin de la semaine, nous auront un résultat », a indiqué Mamoutou Bavieux Touré devant la presse. Moussa Dembélé se montrerait d'ailleurs de plus en plus intéressé par la perspective de rejoindre la sélection malienne. L'OL pourrait alors se targuer d'avoir un nouvel international dans ses rangs.