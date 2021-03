Mercato : Memphis Depay au Barça, Koeman insiste

Dans : OL.

Un an après avoir tout fait, en vain, pour faire signer Memphis Depay au FC Barcelone, Ronald Koeman souhaite toujours s'offrir l'attaquant néerlandais en fin de contrat à Lyon.

Tandis que les supporters du FC Barcelone se passionnent surtout sur l’avenir catalan, ou non, de Lionel Messi, Ronald Koeman est lui focalisé sur la signature d’un ou plusieurs attaquants. Ayant été à priori conforté dans ses fonctions pour la saison prochaine par Joan Laporta, le technicien néerlandais estime qu’il lui faudra être mieux armé sur le plan offensif pour viser la Ligue des champions et le titre national la saison prochaine, l’absence d’un « Luis Suarez » a sauté aux yeux mercredi au Parc des Princes face au PSG où le Barça s’est procuré d’énormes occasions sans les concrétiser. Et selon les échos relayés ce samedi par le Mundo Deportivo, l’ancien sélectionneur national des Pays-Bas estime toujours que Memphis Depay peut apporter un vrai plus à l’effectif du FC Barcelone.

Depay ne ruinera pas le FC Barcelone

Car si le Barça rêve d’un Erling Haaland, ses finances sont plutôt compatibles avec le recrutement d’un joueur comme l’attaquant de l’Olympique Lyonnais. En effet, ce dernier est dans les ultimes mois de son contrat avec le club de Jean-Michel Aulas, et l’idée d’une prolongation à l’OL s’est clairement éloignée. Autrement dit, Memphis Depay sera entièrement libre, et ses exigences financières sont d’un niveau qui conviendra parfaitement avec les possibilités actuelles du FC Barcelone. L'été dernier, le Barça avait déjà voulu s'offrir l'international néerlandais, mais n'avait pas été en mesure de faire une offre à l'Olympique Lyonnais, alors que l'ancien mancunien était, lui, disposé à faire un effort salarial afin de rejoindre le club catalan. L'été 2021 pourrait donc être l'occasion de concrétiser une opération attendue à la fois par Koeman et par Memphis, même si forcément le dossier Lionel Messi pourrait changer radicalement la donne du côté de Barcelone.