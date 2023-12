Mercato ‍: Le Betis tente un geste fort pour contrer l’OL

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

De nouveau en quête d’un milieu de terrain, l’Olympique Lyonnais a réactivé la piste menant à Guido Rodriguez. La situation de l’Argentin n’a pas changé puisque son contrat expire l’été prochain. Mais alors que son joueur se retrouve éloigné des terrains pour plusieurs mois, le Betis Séville tente un geste fort pour le retenir.

Cette fois, c’est la bonne pour l’Olympique Lyonnais ? Cet été, le club rhodanien avait tenté de recruter Guido Rodriguez en profitant de sa situation contractuelle. Le milieu du Betis Séville entamait la dernière année de son contrat et ne semblait pas totalement fermé à l’idée d’un départ. Finalement, le pensionnaire de Ligue 1 avait connu un échec sur ce dossier puisque l’Argentin avait choisi de rester. Mais quelques mois plus tard, l’Olympique Lyonnais cherche toujours un renfort dans l’entrejeu.

Le Betis tend la main à Guido Rodriguez

Et de son côté, malgré les tentatives de ses supérieurs, Guido Rodriguez n’a pas prolongé son bail avec le club espagnol qui risque de perdre son joueur sans la moindre indemnité l’été prochain. Pas de quoi affoler l’actuel septième de Liga. Alors que leur milieu a été opéré d’une fracture du péroné distal de la jambe droite début décembre, intervention qui implique une absence d’environ trois mois, le Betis Séville et son président Angel Haro continuent de lui tendre la main.

« Tout d’abord, je lui souhaite un prompt rétablissement, nous avons besoin de lui, a confié le patron de l’écurie andalouse. Nous voulons toujours le prolonger, cela n’a pas changé, et nous maintenons l’offre que nous lui avons faite. Je pense que dans les prochains jours, il y aura un rapprochement et nous saurons s’il y a plus de chances qu’il reste ou non. » Un geste fort qui pourrait bien toucher Guido Rodriguez. Alors que l’Olympique Lyonnais, lui, peut s’interroger sur la pertinence d’attirer un joueur annoncé indisponible au moins jusqu’en février.