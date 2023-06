Match truqué à l’OL ‍? Govou vient en aide à Aulas

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Ancien maire de Lyon, Gérard Collomb accuse l’Olympique Lyonnais et Montpellier d’avoir truqué un match en 2003. Ses propos font du bruit et n’ont pas plu à l’ex-Gone Sidney Govou, acteur de cette fameuse rencontre.

L’Olympique Lyonnais fait l’objet de graves accusations. Dans des déclarations accordées à Lyon Décideurs, Gérard Collomb affirme que l’ancien président des Gones Jean-Michel Aulas s’était arrangé avec son homologue de Montpellier, Louis Nicollin, pour terminer une rencontre sur un score nul.

La version de Collomb démentie

« Je me souviens d'un match en 2003 à Montpellier où l'on pouvait être champion si on gagnait ou s'il y avait match nul, a raconté l’ancien maire de Lyon. Mais si Montpellier perdait, ils étaient relégués en deuxième division. Donc les deux là, Aulas et le président de Montpellier Louis Nicollin, avaient convenu qu'on allait faire match nul. À la demi-heure de jeu, il y avait 1-1 et les Lyonnais n'ont jamais plus dépassé la ligne médiane ensuite. »

Sauf que la version de Gérard Collomb ne tient pas. Un match nul de l’Olympique Lyonnais ne lui garantissait pas le titre. Ce résultat aurait même pu relancer l’AS Monaco et l’Olympique de Marseille avant la dernière journée de championnat. De plus, certains acteurs de cette rencontre nient totalement les accusations de l’ancien maire. A commencer par Sidney Govou qui a réagi via So Foot.

« A 1-1, évidemment que ça arrangeait les deux équipes, donc on n'avait pas forcément besoin de jouer, a expliqué l’ex-ailier de l’OL. Mais ça ne s’appelle pas "match truqué", il faut arrêter de raconter n’importe quoi. Il suffit de regarder tous les matchs de fin de championnat, et il y a des matchs où le résultat arrange les deux équipes, donc il ne se passe rien, car personne n’a envie de s’exposer. Nous, si on perdait, nous n’étions pas champions, si Montpellier perdait, ils descendaient. Ce monsieur est malade, il est stupide. » Ses accusations ressemblent effectivement à une polémique inutile.