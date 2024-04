Lâché par l’OL, il revient en force au mercato

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Victime d’une rupture des ligaments croisés d’un genou à deux reprises, Jeff Reine-Adélaïde parvient enfin à se relancer. Le milieu de Molenbeek se refait une santé en Belgique. A tel point que l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais attire de nombreux courtisans sur le marché des transferts.

Où en est la carrière de Jeff Reine-Adélaïde ? Suite à un prêt peu convaincant à Troyes la saison dernière, l’Olympique Lyonnais n’avait pas souhaité conserver le milieu de terrain. L’ancien joueur d’Arsenal avait été transféré à Molenbeek, un autre membre de la Galaxy Eagle Football. Il faut dire que le Français, victime d’une rupture des ligaments croisés d’un genou à deux reprises, suscitait pas mal de doutes chez ses prétendants.

JRA faisait peur

« Beaucoup d'équipes me voulaient l'été dernier mais la question était de savoir si j'étais vraiment prêt à jouer une saison pleine, a confié Jeff Reine-Adélaïde dans un entretien accordé au Guardian. Je pouvais comprendre qu'elles aient peur après mes blessures parce que je n'avais joué que quelques matchs et je n'étais pas souvent titulaire. » Sa situation a bien changé puisque le milieu de 26 ans parvient enfin à enchaîner les matchs et les bonnes performances avec Molenbeek.

« Je suis très content d'avoir pu jouer l'intégralité de la saison sans blessure et commencer chaque match, s’est réjoui le joueur passé par Angers. C'est très bien pour moi, j'en avais vraiment besoin. Maintenant je peux de nouveau faire confiance à mon corps. » C’est aussi la sensation des clubs intéressés par ses services. Car selon les informations du journaliste Sacha Tavolieri, Jeff Reine-Adélaïde, qui n’avait signé que pour une année, et qui sera donc libre cet été, plaît à de nombreuses formations en Italie, en Espagne mais aussi en France. Peut-être l’occasion pour lui de retrouver la Ligue 1 et de prouver que l'Olympique Lyonnais avait eu raison de miser 25 millions d'euros pour l'attirer en 2019.