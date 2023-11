Match perdu pour l'OM, Aulas est écoeuré

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'ancien propriétaire de l'Olympique Lyonnais est sorti de son mutisme après les incidents de dimanche soir au Vélodrome avant OM-OL. Et Jean-Michel Aulas n'a pas perdu son côté incisif.

Il revient et il n’est pas content. Tandis que certains regrettaient l’attitude de John Textor dimanche soir, le propriétaire américain ayant du mal dans sa communication, Jean-Michel Aulas était visiblement devant sa télévision et l’ancien boss de l’OL fulminait. Même s’il évite de s’exprimer concernant Lyon, ses dernières sorties ayant été très mal perçues, cette fois c’en était trop pour JMA. Après une première salve sur X (anciennement Twitter), c’est dans le quotidien sportif que celui qui a vendu OL Groupe l'an dernier à John Textor fait entendre brutalement sa voix. Car Jean-Michel Aulas ne comprendrait pas que l'Olympique de Marseille s'en tire comme cela suite à l'attaque du bus de Lyon et la sérieuse blessure de Fabio Grosso.

Aulas ne veut pas rejouer OM-OL

Car, si la commission de discipline s'est déjà saisie du dossier des faits racistes dans le parcage des supporters de l'Olympique Lyonnais, l'Olympique de Marseille ne risque rien, les graves incidents s'étant déroulés hors du Vélodrome. Si du côté de Vincent Ponsot, ancien bras droit de Jean-Michel Aulas, on réclame que le match soit joué sur terrain neutre, ce dernier veut lui que l'OM soit sanctionné et ne puisse pas s'en tirer aussi facilement, en donnant match perdu au club de Pablo Longoria.

Pour l'ancien propriétaire de l'Olympique Lyonnais, l'heure de la tolérance est terminée. « Il ne faut pas que le match soit reporté mais que les sanctions tombent, cette fois de manière définitive. Si on reporte le match, on donne la possibilité aux auteurs et à ceux qui les regardent, de recommencer. Je laisse aux gens qui en ont la responsabilité de décider de le faire en leur âme et conscience. Mais il faut une sanction très lourde. Sinon, la prochaine fois, il y aura des morts. Fabio aurait pu perdre un oeil », fait remarquer Jean-Michel Aulas, choqué par les photos de l'entraîneur italien de l'OL après son agression à Marseille. Bien évidemment, quel que soit le souhait de JMA, l'hypothèse d'une défaite de l'OM sur tapis vert est impossible puisque la commission de discipline n'étudiera pas le dossier.