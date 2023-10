OL ‍: La dernière photo de Fabio Grosso est terrible

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Au lendemain de l'annulation du match OM-OL, l'entraîneur du club rhodanien a diffusé une photo de son visage. Il est clair que Fabio Grosso a frôlé le drame suite à l'attaque de supporters marseillais.

La Une de L'Equipe a créé un électrochoc ce lundi, le quotidien sportif français affichant le visage couvert de sang de Fabio Grosso. Attaqué dans le bus qui menait l'Olympique Lyonnais au Vélodrome, le coach transalpin s'est fait mettre des points de suture dans les coulisses du stade marseillais. Mais 24 heures plus tard, Sky Sport Italie a diffusé une photo plus récente de Fabio Grosso, et les séquelles de cette agression sont très impressionnantes. Il est clair que le champion du monde 2006 a été tout proche de perdre un oeil dans cette attaque. Les forces ont annoncé avoir déjà interpellé sept personnes suite à ce guet-apens tendu au bus de l'OL dans les rues de Marseille.