Lyon vire 1.000 supporters du Groupama Stadium

Par Claude Dautel

Face à l'énorme engouement des fans anglais pour le match retour d'Europa League entre l'OL et West Ham, Lyon a décidé de se montrer intransigeant et les premières mesures sont tombées.

Les supporters de West Ham ne sont pas réputés pour être les plus simples à gérer, et même si le fait d’avoir quitté Upton Park pour le stade olympique de Londres a fait baisser la pression, les faits sont là. Autrement dit, la venue de plusieurs milliers de fans du club anglais à Lyon pour le quart de finale d’Europa League, jeudi soir au Groupama Stadium, a contraint les autorités à prendre des mesures très strictes, même si le déplacement n’a pas été interdit. Ils seront donc 2.800 à officiellement faire le voyage entre la capitale anglaise et la capitale des Gaules pour cette rencontre de C3, un déplacement sous haute surveillance. Mais du côté du club de Jean-Michel Aulas on a constaté que certains petits malins profitaient de la vente de tickets en ligne pour s’ajouter à ce contingent anglais, lequel aura un parcage bien protégé dans le stade de Décines. Après un contrôle bien précis de la provenance des achats, et afin d’éviter que des fans de West Ham soient disséminés partout dans le Groupama Stadium, l’Olympique Lyonnais a d’ores et déjà annulé près de 1.000 tickets a confirmé le responsable de la billetterie.

Lyon va tout faire pour éviter des fans anglais au milieu des tribunes

Appel à tous les gones du Virage Nord !



Ce match retour nous concerne tous.

Ensemble soyons acteur et non spectateur de ce match crucial pour notre Olympique.



A jeudi, avec des tribunes pleines bien avant le coup d'envoi.



Combattre & Vaincre ! Allez l'OL !!!!

~BG87~ 🔴🔵👊 pic.twitter.com/iBHexX6JsY — LyonUltras (@lyon_ultras) April 12, 2022

Et si certains ont réussi à passer entre les mailles du filet mis en place par l’OL, ils devront se montrer d’une discrétion absolue, car tout est mis en œuvre pour frapper vite et fort en cas de soucis. « Nous avons travaillé avec les services de l’État pour avoir le dispositif le plus adapté sur ce match. Les supporters anglais hors déplacement officiel seront remis aux forces de police en cas de non-respect. Nous avons aussi la chance d’avoir un stade et un site où rien n’échappe à nos caméras de surveillance. Nous appliquerons strictement ce même arrêté préfectoral », prévient, dans Le Progrès, Xavier Pierrot, conscient qu'au moindre dérapage c'est l'Olympique Lyonnais qui sera pointé du doigt et risquera une sanction.