Lyon n'est plus un club de foot, Aulas attaqué

Déçu des résultats de l’Olympique Lyonnais, Gilles Rousset a poussé un coup de gueule contre Jean-Michel Aulas. Pour l’ancien Gone, le président a perdu de vue l’aspect sportif.

Comme on pouvait s’y attendre, la vente de Bruno Guimarães à Newcastle a fait des mécontents chez les supporters de l’Olympique Lyonnais. Nombreux sont ceux qui reprochent à la direction d’avoir privilégié l’aspect économique et les 50 millions d’euros (bonus compris) proposés par les Magpies. Ces fans se doutent que cet argent ne sera pas entièrement réinvesti sur le mercato. Et qu’il servira notamment pour les projets commerciaux autour du Groupama Stadium. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle Gilles Rousset s’en prend ouvertement au patron du club rhodanien.

L'OL s'est perdu en allant hors du football

« Jean-Michel Aulas est un président et un gestionnaire exceptionnel. Il n’y a aucun doute là-dessus, a d’abord confié l’ancien joueur et technicien de Lyon, contacté par Olympique-et-lyonnais. Je pense que c’est également un visionnaire qui a voulu faire basculer le club dans une autre dimension. Se doter d’un nouveau stade et d’en être propriétaire répond donc à une véritable stratégie de développement. Mais l’essence d’un club c’est quoi ? Performer au niveau sportif. Tout ce qui est mis en œuvre n’est viable que si ton équipe première obtient des résultats. Sinon, rien ne sera pérennisé. »

« On connaît l’OL grâce à ses résultats, pas grâce à son hôtel ou au complexe autour du stade. Aujourd’hui, le business a pris le pas sur le sportif. L’OL n’est plus un club de foot, a lâché Gilles Rousset, également agacé par la salle indoor (LDLC Arena) qui pourra notamment accueillir des événements de basket près du Groupama Stadium. L’Olympique Lyonnais c’est du football, pas du basket. Après, chacun a son avis sur la question. Mais je ne suis pas certain que les historiques de l’ASVEL soient ravis d’aller jouer à Décines. Il n’y a aucun lien entre l’OL, l’ASVEL et Décines. » En cas de nouvel échec dans la course au podium de Ligue 1, les critiques contre JMA se multiplieront.