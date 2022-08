Lyon humilié par Paqueta ? L'Europe a tué l'OL

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Sauf retournement de situation, Lucas Paqueta va rapidement s'engager avec West Ham en échange d'un chèque proche de 60 millions d'euros. Le joueur brésilien n'a pas hésité à dire oui au club londonien.

Les supporters lyonnais ne verront plus jamais jouer Lucas Paqueta sous le maillot du club rhodanien, le milieu brésilien étant en passe de quitter l’OL deux ans après avoir signé en provenance de l’AC Milan pour 20 millions d’euros et 15% sur la plus-value qui va découdre de ce transfert vers West Ham. Nombreux sont ceux qui s’étonnent de voir celui que l’on avait annoncé dans un passé très récent au PSG ou à Manchester signer avec une équipe anglaise qui ne joue jamais le podium. Une vision des choses qui a irrité Sébastien Tarrago. Si le journaliste de L’Equipe ne conteste pas la puissance de l’Olympique Lyonnais en Ligue 1, il rappelle quand même que pour l’instant l’OL regarde les coupes européennes à la télévision là où le futur club de Lucas Paqueta jouera l’Europa Conference League. Un point qui a également pesé dans la balance au moment de faire un choix pour le numéro 10 de l’Olympique Lyonnais, qui fête ce samedi son anniversaire.

L'OL privé d'Europe, ça fait mauvais genre

Sur la chaîne de L’Equipe, Sébastien Tarrago a remis les pendules à l’heure et rappelé qu’il ne fallait pas non se voir trop beau. « En France on a une vision biaisée par rapport au choix de West Ham. On est d’accord que l’aspect livre sterling joue, l’aspect d’aller en Angleterre pour ensuite aller dans un gros club joue aussi, mais mine de rien il faut rappeler que Lyon ne joue plus de Coupe d’Europe. Nous avons une vision de l’OL comme un grand club, aujourd’hui c’est un grand club français dans ses structures, mais la réalité pour Lyon c’est qu’il n’y a pas de Coupe d’Europe. Qui peut oser lui dire qu’il va régresser en allant à West Ham ? Il va progresser, rappelons que West Ham a éliminé Lyon… », a fait remarquer le journaliste de L’Equipe.