OL : Rongier pour oublier Fekir à Lyon ?

L'Olympique Lyonnais va encore empocher un joli petit chèque pour la vente de Nabil Fekir au Betis Seville, mais cette fois Jean-Michel Aulas va devoir rapidement en dépenser une partie afin de remplacer son capitaine. Car il est évident que l'OL ne pourra pas faire l'économie d'un renfort à ce poste de milieu de terrain qui est crucial pour Sylvinho et Juninho, lesquels espéraient ouvertement conserver Nabil Fekir au moins une saison de plus. Et la première piste évoquée pour ce rôle mène à un joueur déjà cité plusieurs fois du côté de l'Olympique Lyonnais, mais également à Marseille, à savoir Valentin Rongier.

Pour Bilel Ghazi, le milieu de terrain du FC Nantes est un candidat très crédible pour remplacer Nabil Fekir au sein de l'effectif rhodanien. « Avec le départ de Nabil Fekir, l’OL pourrait se mettre en quête d’un milieu relayeur. Et le club lyonnais est toujours intéressé par Valentin Rongier qui compte des partisans en interne. Possible concurrence avec l’OM sur ce dossier », annonce le journaliste de L'Equipe. Nul doute que si l'Olympique Lyonnais doit recruter, Jean-Michel Aulas a déjà un coup d'avance, le départ de Nabil Fekir n'étant pas non plus la surprise du siècle du côté de la capitale des Gaules. Agé de 24 ans, Valentin Rongier a encore trois ans de contrat avec le FC Nantes, et sa valeur est estimée à 15ME.