Lyon et Emerson, la Juventus arrive à table

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Prêté par Chelsea cette saison, Emerson Palmieri se révèle être un arrière gauche solide et fiable du côté de l'OL. Les Gones ne seraient pas contre le conserver au-delà d'un an mais, en plus de Chelsea, ils devront composer avec l'intérêt de la Juventus pour l'Italien.

Parfois, le bonheur est dans le prêt. Au poste de latéral, l'OL est devenu coutumier du fait avec l'expérience Mattia De Sciglio la saison passée prêté par la Juventus Turin. Les Lyonnais ont retenté l'expérience cette saison avec un autre international transalpin en la personne d'Emerson Palmieri. L'arrière gauche de Chelsea possède un CV et un palmarès intéressant avec une Ligue des champions ainsi qu'une Ligue Europa remportées avec les Blues. Il a aussi été champion d'Europe l'été dernier avec l'Italie en étant titulaire en finale. Un vécu qui se traduit sur ses performances avec l'OL, tant offensivement que défensivement. Il a pris facilement le poste de titulaire à gauche de la défense et demeure l'une des grandes satisfactions du dernier mercato estival.

La Juventus veut les Italiens de Chelsea

Un niveau intéressant qui n'a échappé à personne en Europe et, en premier lieu, au club auquel il appartient. Chelsea voulait ainsi le rapatrier cet hiver pour combler sa défense pendant la grosse blessure de Ben Chilwell. Mais, l'OL a résisté et a refusé de mettre fin au prêt de l'Italien dans le Rhône. L'été prochain, l'OL ne serait pas contre le conserver un peu plus longtemps. Cependant, les Gones ne sont pas en position de force avec Chelsea, le salaire du joueur et une concurrence aux aguets.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Emerson Palmieri (@emersonpalmieri)

En effet, selon le journal italien Tuttosport, la Juventus est sur le coup pour Emerson. Le club turinois est bien décidé à profiter des soucis actuels de Chelsea pour compléter son équipe. Dans son viseur, les deux éléments italiens des Blues à savoir Jorginho et le latéral prêté à Lyon. Les Bianconeri ont besoin d'un milieu et le troisième du ballon d'or 2021 plaît de longue date aux dirigeants turinois. Ils leur manquent aussi un latéral gauche et ils sont prêts à offrir un salaire intéressant à Emerson Palmieri qui n'a pas la confiance de Thomas Tuchel à Londres. Un adversaire de poids pour l'OL qui risque de rendre les armes sur ce dossier après le mois de juin prochain.