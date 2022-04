Lyon doit vivre sans Caqueret et c'est dur

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Jeudi soir, l’OL affronte West Ham en quart de finale retour de l'Europa League. Un choc que va manquer Maxence Caqueret, déjà absent à l'aller. Mais cela n'empêche pas d'être dans tous les esprits.

Victime d’une lésion méniscale à l’entraînement après la dernière trêve internationale, Maxence Caqueret est toujours blessé et ne sera pas en mesure de tenir sa place pour le quart de finale retour de l’Europa League contre West Ham, jeudi soir au Groupama Stadium. Le milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais pourrait revenir pour le déplacement à Marseille le 1er mai, pas avant. Un coup dur pour Peter Bosz car selon L’Equipe, il est évident que Maxence Caqueret est le joueur le plus indispensable de l’OL aux yeux de l’entraîneur néerlandais. Les autres stars de l’OL le prendront peut-être mal, mais la Caqueret-dépendance ne fait aucun doute pour Peter Bosz, qui se gratte la tête au moment de composer son équipe pour le match contre West Ham en raison de l’absence de Caqueret, qui s’ajoute aux nouvelles blessures constatées à Strasbourg.

Maxence Caqueret indispensable à l'OL

« A l’infirmerie, le joueur le plus indispensable à Peter Bosz poursuit sa convalescence. Maxence Caqueret récupère plus vite que prévu et pourrait revenir avant le déplacement à Marseille mais absolument aucun risque ne sera pris avec lui. Car en cas de victoire de l’OL jeudi soir, une demi-finale européenne se profilera (28 avril et 5 mai). Et tout le monde a bien compris que désormais, la Ligue Europa est bien plus intéressante à jouer pour les Lyonnais que la Ligue 1 » relève le journaliste Hugo Guillemet dans les colonnes du quotidien national. Dans l’optique d’une éventuelle demi-finale de l’Europa League, il est clair que Peter Bosz souhaitera s’appuyer sur Maxence Caqueret. Il faut dire que depuis son arrivée à l’OL l’été dernier, l’entraîneur néerlandais des Gones a toujours fait du milieu de terrain formé à Lyon un joueur de base. En ce sens, son retour est espéré au plus vite par le staff de l’OL…