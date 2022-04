Lyon : De Zerbi numéro 1 si Bosz est viré !

Dans : OL.

Par Corentin Facy

En cas de départ de Peter Bosz à la fin de la saison, l’OL aimerait s’offrir les services de Roberto De Zerbi selon la presse italienne.

Roberto De Zerbi après Peter Bosz à l’Olympique Lyonnais ? Ce n’est pour l’instant qu’une rumeur mais l’information lâchée par Calcio Mercato risque de faire du bruit à l’OL, à l’heure où Jean-Michel Aulas est monté au front sur Twitter afin de faire taire les rumeurs au sujet d’un éventuel licenciement. A en croire le média italien, Roberto De Zerbi fait partie des entraîneurs surveillés par l’OL. L’ancien entraîneur de Sassuolo est désormais en poste au Shakhtar Donetsk, leader d’un championnat ukrainien malheureusement stoppé en cours de saison pour les raisons que l’on connaît. Au chômage technique depuis plus d’un mois, Roberto De Zerbi a pour l’instant juré fidélité au Shakhtar mais si la situation en Ukraine venait à ne pas s’arranger d’ici la saison prochaine, alors il pourrait logiquement rebondir dans un autre pays.

De Zerbi ciblé par l'OM, l'OL et Monaco ?

Déjà le clap de fin pour Peter Bosz à l'OL ? ⁦@EDWARDJAY73⁩ @OL Comment quelqu’1 d censé,d’informé comme vs Edward peut il écrire de telles choses?A un moment où l’OL engage sa fin de saison avec un 11 ème 1/4 de finale de coupe Uefa:tous avec Peter https://t.co/JODLMgvub8 — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) April 5, 2022

Dans cette optique, l’Olympique Lyonnais, qui a déjà recruté Tetê en provenance du Shakhtar, serait prêt à en faire de même avec Roberto De Zerbi. Cela vaut bien sûr si Peter Bosz venait à être licencié, ce qui est envisageable à moins que le coach néerlandais de l’OL ne réussisse l’exploit de remporter l’Europa League. A en croire Calcio Mercato, deux autres clubs français sont intéressés par Roberto De Zerbi mais l’information paraît là très étonnante car l’AS Monaco qui vient d’embaucher Philippe Clément et l’Olympique de Marseille qui peut compter sur un binôme très fort composé de Pablo Longoria à la présidence et de Jorge Sampaoli au poste d’entraîneur, sont également cités. Reste maintenant à voir si les intérêts de l’OL, de l’ASM et de l’OM pour Roberto De Zerbi se concrétiseront alors que pour l’instant, l’entraîneur italien ne souhaite pas se prononcer sur son avenir et reste focalisé sur le Shakhtar et sur la situation dramatique en Ukraine.