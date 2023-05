Lukeba invendable, l'OL ne fera pas cette erreur

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Tandis que cela secoue dans les coulisses de l'Olympique Lyonnais, un joueur fait l'objet de toutes les attentions, il s'agit de Castello Lukeba. A deux ans de la fin de contrat du jeune défenseur, l'OL négocie.

Du haut de ses 20 ans, Castello Lukeba est devenu cette saison un des cadres de l’Olympique Lyonnais, Laurent Blanc ayant définitivement installé le défenseur formé dans l’académie chère à Jean-Michel Aulas. Forcément, même si l’OL n’a pas joué une coupe européenne, plusieurs clubs ont repéré les qualités du natif de Lyon, et à deux ans de la fin de son engagement avec Lyon le risque existe de voir Lukeba partir pour une équipe européenne au moment où John Textor a été flou sur la manière dont il va gérer l’effectif de l’Olympique Lyonnais. Cependant, FootMercato l’affirme sans détour, il n’y a aucun mystère concernant Castello Lukeba, l’OL va tout faire afin d’aboutir rapidement à un accord afin qu’il prolonge son contrat d’une ou plusieurs saisons supplémentaires.

Lukeba après Gusto en Premier League ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Castello Jr Lukeba🤴🏾 (@jrcastello_)

Même si l’Olympique Lyonnais doit faire rentrer de l’argent dans ses caisses en vue du passage à venir devant la DNCG, RMC évoquant une somme de 130 millions d’euros à trouver, la vente de Castello Lukeba n’est pas dans les plans d’Eagle Football. Pour aboutir à un accord avec le défenseur, l’OL compte sur une qualification pour l’Europa League Conférence, qui pourrait motiver l’internationale Espoirs tricolore, mais aussi sur une substantielle augmentation de salaire. Car au coeur de l'hiver, les médias anglais, et notamment Football Insider, avaient évoqué l'intérêt de Manchester United pour Lukeba. Si en moins d'un an, les supporters lyonnais voyaient Malo Gusto et Castello Lukeba partir vers la Pemier League, nul doute que leur sang de Gone ne ferait qu'un tour. John Textor doit donc vite régler tout cela.