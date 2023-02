Lukeba, la prochaine vente colossale de l’OL ?

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Cet hiver, l’OL a réalisé une grosse opération financière avec le transfert à Chelsea de Malo Gusto pour 30 millions d’euros.

Le défenseur de l’Olympique Lyonnais a été prêté dans son club formateur pour la fin de la saison, une bonne nouvelle pour Laurent Blanc. Mais au club, on se réjouit surtout d’avoir empoché 30 millions d’euros lors d’un mercato hivernal pour un joueur formé au club, et qui n’a même pas une saison complète de Ligue 1 dans les jambes. D’un point de vue financier, ce transfert est important pour l’OL et il pourrait bien y en avoir d’autres dans les mois à venir. Le prochain transfert d’envergure du club rhodanien au rayon des départs a de grandes chances de concerner Castello Lukeba. A l’instar de Malo Gusto, le défenseur central de 19 ans s’est rapidement imposé comme un titulaire indiscutable à Lyon, où son adaptation au plus haut niveau a bluffé les supporters, qui ont déjà fait de lui le successeur de Samuel Umtiti.

Lukeba dans le viseur de Manchester United

Mais les supporters de l’OL pourront-ils encore profiter de Castello Lukeba la saison prochaine ? Rien n’est certain à ce sujet car selon les informations du média anglais Football Insider, la Premier League est très attentive aux performances du défenseur lyonnais. Manchester United est le club le plus chaud sur Castello Lukeba et a déjà observé les prestations du défenseur de l’OL à plusieurs reprises. Les Red Devils apprécient les qualités physiques et les qualités de vitesse du Lyonnais, impressionnant depuis qu’il a intégré le onze de départ sous Peter Bosz et désormais avec Laurent Blanc. Reste à voir quelle sera la somme exigée par Jean-Michel Aulas et par John Textor pour vendre Castello Lukeba. Après avoir vendu Malo Gusto à Chelsea pour 30 millions d’euros, nul doute que l’OL ne voudra pas entendre parler d’un départ de Lukeba pour un tarif inférieur. Au contraire, les négociations pourraient se situer à des sphères plus hautes. Les comptables de l’OL s’en frottent déjà les mains. Laurent Blanc en revanche, beaucoup moins.