Lucas Paqueta craque, le coupable est là !

Par Mehdi Lunay

Jeudi soir, Lucas Paqueta n'a pas montré son meilleur visage sous le maillot de l'OL. Sa prestation face à West Ham était décevante, dans la lignée des dernières semaines. La raison est mentale pour un joueur préoccupé par son futur.

Qu'il est loin le temps où Lucas Paqueta était vu comme l'un, si ce n'est le meilleur joueur de Ligue 1. On était dans les premières semaines de cette saison 2021-2022 et l'OL était très dépendant de son milieu brésilien qui portait toute l'équipe sur ses épaules. Mais, au fil des semaines, cette réalité a peu à peu disparue et le génial brésilien semble peiner avec l'OL. Sa dernière sortie sur la pelouse de West Ham en Ligue Europa jeudi soir n'était pas très emballante. Les critiques n'ont pas tardé, chez les supporters comme chez les observateurs qui ne reconnaissent plus le joueur si fort auparavant.

🇧🇷 Lucas Paquetá against West Ham United:



🔘 96 Touches

🔘 63 Passes

🔘 85% Pass Accuracy

🔘 3 Chances Created

🔘 1 Big Chance Created

🔘 4 Duels Won

🔘 3/4 Dribbles



So fun to watch. #WHULYO #Lyon #UEl pic.twitter.com/lOTLvHN9ge — Mozo Football (@MozoFootball) April 7, 2022

Paqueta souffre physiquement et mentalement

Le journal le Progrès a essayé de comprendre ce qui ne va pas et ce qui ne va plus avec Lucas Paqueta. Le premier point évoqué est le facteur physique. Le Brésilien enchaîne les matches avec l'OL et avec la sélection brésilienne cette saison. Il a déjà atteint les 50 rencontres disputées avec des trêves internationales chargées en déplacements longs et difficiles. Le dernier, une semaine avant, en Bolivie à plus de 3000 mètres d'altitude.

Surtout, il n'est plus serein mentalement. Cela est lié aux départs de ses compatriotes Juninho et Bruno Guimaraes mais aussi aux incertitudes liées à son futur la saison prochaine. Une anxiété évidente pour le journal. « Autre élément, son nom revient dans la liste des « transférables ». L’homme serait « anxieux » quant à son avenir. Il a trouvé à Lyon, l’équilibre qu’il n’avait pas à Milan. Promené à droite et avant-centre, pour les besoins de l’équipe, il a perdu de l’énergie et ses gestes d’humeur en ont attesté », dévoile le quotidien régional. L'OL peut être inquiet au vu de l'importance de son Brésilien dans ses résultats cette saison. Un Paqueta bien meilleur est indispensable si Lyon veut aller au bout en Europe et surtout être présent sur la scène continentale l'an prochain. Sinon, un divorce bien douloureux attendra l'OL et Lucas Paqueta.