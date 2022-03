Lorient prévient les arbitres avant de jouer l'OL

Dans : OL.

Par Alexis Rose

Alors que l’Olympique Lyonnais n’a pas vraiment été aidé par l'arbitrage dimanche dernier lors de la défaite face au LOSC au Groupama Stadium (0-1), le FC Lorient craint le pire par rapport aux arbitres en vue du match de ce vendredi.

Inscrit dans une remontée vers les places européennes, l’OL a été freiné par Lille le week-end passé. Si la défaite coûte chère en termes de classement, sachant que Lyon est dixième de la L1 après 26 journées, les Gones auraient dû récupérer le point du match nul. Sauf que le but égalisateur de Lucas Paqueta à la 86e minute de jeu a été refusé par Clément Turpin et la VAR pour une faute peu évidente sur le gardien lillois, Ivo Grbic. Une décision qui a fait couler beaucoup d’encre du côté de la capitale des Gaules au cours des derniers jours. Si Peter Bosz veut passer à autre chose, il pense toujours que son club a été lésé face à Lille : « C’est fini maintenant, ils ne vont pas nous donner un point. Tout le monde a vu que c’était une grosse erreur. C’était très clair pour tous ceux qui ont vu les images ».

« J’espère au fond de moi qu’il n’y aura pas de compensation »

🚨 La Direction technique de l'arbitrage, qui s'est réunie ce matin, reconnaît une erreur de Clément Turpin sur le but refusé à Lucas Paqueta face à Lille.



« Ce but aurait dû être validé », a admis le directeur national de l'arbitrage Pascal Garibian.



(RMC Sport / Le Progrès) pic.twitter.com/GCfe7ccxaQ — Actu Foot (@ActuFoot_) February 28, 2022

Autant dire que l’arbitrage de Romain Lissorgue sera scruté avec attention vendredi soir en ouverture de la 27e journée de championnat du côté de Lorient. Un club où les répercussions de l’erreur arbitrale de la semaine passée font craindre le pire, et notamment chez Christophe Pelissier. « J’espère au fond de moi qu’il n’y aura pas de compensation, que les arbitres ne réagissent pas comme ça, qu’ils ne se rattrapent pas contre nous. On est unanimes pour dire que le but lyonnais était valable dimanche dernier, mais nous, on n’y est pour rien… », a lancé l’entraîneur de Lorient en conférence de presse ce vendredi. Pour ce match si important, Romain Lissorgue aura donc une énorme pression, surtout qu’il dirigera pour la première fois un match de l’OL.