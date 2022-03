Lorient - OL : À quelle heure et sur quelle chaîne ?

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

Ce vendredi, la 27e journée de Ligue 1 débutera avec le match de l’Olympique Lyonnais, qui se déplacera sur la pelouse du FC Lorient.

Quelle heure pour regarder Lorient - OL ?

Avant d'aborder son huitième de finale aller d’Europa League face à Porto, l’OL va devoir faire le plein de confiance en championnat. Pour cela, Lyon devra ramener un bon résultat de son déplacement à Lorient. Ce match entre le club breton et les Gones se jouera ce vendredi 4 mars à 21 heures au Stade du Moustoir. L’arbitre de cette rencontre sera Romain Lissorgue.

Le travail continue.

𝗙𝗢𝗖𝗨𝗦 sur le match #FCLOL ce vendredi à 21h00 👊🔴🔵 pic.twitter.com/7gDRb4rR7y — Olympique Lyonnais (@OL) March 2, 2022

Sur quelle chaîne suivre Lorient - OL ?

Comme chaque match du vendredi soir, ce FCL-OL sera diffusé en exclusivité sur l’antenne d’Amazon Prime Vidéo.

Les compos probables de Lorient - OL :

Sorti de la zone rouge la semaine passée grâce à une victoire à Brest, Lorient va tenter de garder sa place au chaud. Pour ne pas risquer de retomber chez les relégables, l’équipe de Christophe Pelissier devra faire un bon résultat contre l’OL. Mais à cette occasion, les Merlus seront privés de Diarra et Lemoine.

La compo probable de Lorient : Dreyer - Mendes, Laporte, Petrot, Le Goff - Innocent - Laurienté, Monconduit, Abergel, Ouattara - Moffi.

Dans le dur en ce moment en L1, avec notamment une défaite subie face au LOSC le week-end dernier, l’OL devra se reprendre en main pour continuer à rêver d’Europe. Désormais 10e à cinq unités du Top 5, Lyon va vouloir gagner à Lorient pour reprendre des places. Mais pour cela, Peter Bosz sera encore privé de Rayan Cherki ou Sinaly Diomandé.

La compo probable de l’OL : Lopes - Dubois, Thiago Mendes, Lukeba, Emerson - Caqueret, Ndombélé - Faivre, Paqueta, Toko Ekambi - Dembélé.

La décla du coach :

Peter Bosz (OL) : « On a confiance. On joue bien, ce n’était pas toujours le cas en début de saison. On est plus solides défensivement. On peut enclencher une belle série et cela passe par un jeu offensif. Le plus important c’est de marquer bien sûr, mais aussi de créer des occasions. C’est plus difficile quand on joue des blocs bas. C’est une question de confiance. On va avoir besoin de tous les joueurs. Le match à Lorient ? Je me rappelle du match aller (1-1), avec l’expulsion d’Emerson et le but encaissé de suite. On était à 10 contre 11, mais on a quand même dominé. Je m’attends à ce genre de match, ça sera compliqué. Lorient est un adversaire qui prend peu de buts en ce moment. Ils ont des attaquants rapides et puissants. Il faudra être bien organisés ».