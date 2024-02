Le XV de France cherche un stade, l’OL saute sur l’occasion

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Via son président Florian Grill, la Fédération française de rugby a menacé de délocaliser les matchs des Bleus loin du Stade de France. Une occasion sur laquelle l’OL a bien l’intention de bondir.

Dans un communiqué publié la semaine dernière au sujet des comptes du club, l’Olympique Lyonnais a appuyé sur l’importance de diversifier ses revenus grâce aux différents évènements organisés au Groupama Stadium. Concerts, évènements sportifs en dehors des matchs de l’OL, tout est bon à prendre pour le club rhodanien. Ce n’est donc pas une surprise de voir que les Gones se sont officiellement positionnés pour accueillir les matchs de l’Equipe de France de rugby à l’avenir. Et pour cause, le président de la FFR, Florian Grill, a menacé le Stade de France de délocaliser les matchs des Bleus en province.

« Il faut que les candidats nous fassent des propositions sérieuses sinon on ira jouer ailleurs. J'ai fixé trois règles aux candidats à la reprise : il faut que le loyer n'augmente pas et même que les revenus augmentent, qu'on soit compensé pendant les travaux s'il y en a et qu'on puisse - à notre rythme - être partie prenante du sujet et monter autour de la table » a fait savoir l’homme fort de rugby français. Des propos qui n’ont pas échappé à Laurent Prud’homme, le directeur général de l’Olympique Lyonnais. « Bienvenue au Groupama Stadium si vous le souhaitez @FranceRugby » a ainsi publié le dirigeant lyonnais sur son compte X. Pour rappel, un match de l’Equipe de France de rugby est d’ores et déjà prévu au Groupama Stadium le 16 mars prochain à l’occasion de la réception de l’Angleterre lors du tournoi des six nations. Mais à priori, le club lyonnais est très intéressé à l’idée de répéter l’expérience et ainsi de diversifier et augmenter encore davantage ses revenus grâce à la location de son stade.