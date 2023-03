Le patron du vestiaire exige des vrais pros à l’OL

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Cet hiver, le mercato de l’OL a été vivement critiqué. En revanche, une recrue fait l’unanimité en la personne de Dejan Lovren.

Recruté en provenance du Zénith Saint-Pétersbourg, Dejan Lovren est revenu à l’Olympique Lyonnais et c’est comme s’il n’avait jamais quitté le club rhodanien. Taulier du vestiaire, l’international croate, finaliste de la Coupe du monde en 2018 et demi-finaliste en 2022, amène toute son expérience, chose manquant cruellement à Lyon au grand regret de Laurent Blanc. Invité sur la chaîne officielle du club rhodanien, Dejan Lovren a évoqué son grand retour à Lyon et son importance auprès des jeunes. S’il est convaincu que Diomandé, Lukeba, Cherki ou encore Barcola sont pétris de talent, le Croate a néanmoins averti ses jeunes coéquipiers sur l’exigence du haut niveau et sur la nécessité d’être toujours à bloc, y compris lors des entraînements. Ce qui n’est visiblement pas le cas actuellement à en croire le défenseur de l’OL.

Le petit coup de gueule de Dejan Lovren à l'OL

« Tolisso, Lacazette, Lopes parlent. Même Maxence (Caqueret), il est peut-être encore jeune, mais il parle dans le vestiaire. Pareil pour Rayan (Cherki). Il n’a que 19 ans, mais il comprend qu’il a besoin de parler. J’aime bien voir ça. Mais je suis aussi à côté, je parle aussi (rires). Je suis un joueur comme Cris l’était pour moi lors de mon premier passage. Je pense que Cris est aujourd’hui content de dire qu’il a joué avec moi et je veux pouvoir dire dans le futur que j’ai évolué avec un de ces jeunes défenseurs. Mais il y a encore des progrès à faire car on joue comme on s’entraîne et il faut être au maximum même aux entraînements » a mis en garde Dejan Lovren, prévenant ses jeunes coéquipiers qu’au vu de la situation actuelle de l’OL, personne ne pouvait se permettre de se relâcher, que ce soit pendant les matchs mais y compris lors des entrainements. Dejan Lovren exige en somme un peu plus de professionnalisme à Lyon, ce que les supporters sauront apprécier.