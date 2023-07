Le joueur qui va sauver l'OL devant la DNCG

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L'OL joue une partie de son mercato ce mardi, avec son rendez-vous de la DNCG pour faire lever les sanctions sur son recrutement.

Après une bonne semaine d’hésitation, l’Olympique Lyonnais a décidé de faire appel de la décision du gendarme financier du football français d’encadrer la masse salariale et le recrutement du club rhodanien cet été. Après la colère devant ce qui est considéré comme une injustice, voire une faute, de la part du contrôleur financier du football professionnel, la raison est revenue et le but est de faire sauter ce verrou qui bloque le mercato de la formation de Laurent Blanc. Le nerf de la guerre est clairement les 50 millions d’euros que doit apporter la vente d’OL Reign, la franchise américaine que Jean-Michel Aulas avait acheté en 2019 pour 3 ME.

John Textor l’a déjà mis dans les comptes alors que la vente n’est pas effective, et cela ne compte pas en apport financier aux yeux de la DNCG pour boucler le budget. Un gros trou donc qui oblige l’OL à montrer qu’il a les capacités pour amortir les pertes de la saison sans non plus avoir de garanties en ce qui concerne la vente de ses joueurs et l’argent qui pourrait tomber.

Faivre, le transfert qui fait du bien

Début de semaine aux Pays-Bas pour nos Gones, avant de prendre la direction de l'Ecosse ce mardi 👊🔴🔵



La séance du jour 🎥⤵ pic.twitter.com/HzseM7MM1g — Olympique Lyonnais (@OL) July 17, 2023

Ce mardi matin, la délégation lyonnaise est reçue par la commission d’appel de la FFF et n’aura pas 50 nouveaux arguments à présenter. Toutefois, selon Le Progrès, la vente de Romain Faivre à Bournemouth pour 15 millions d’euros peut faire changer la donne, et permettre de rassurer les instances sur les capacités de financement du club lyonnais. Grâce à sa belle demi-saison à Lorient, l’ancien brestois et monégasque a su se relancer, et provoquer un départ qui limite la casse pour les finances de l’OL. Au point de provoquer le feu vert en vue du mercato ? La réponse ne devrait pas tarder, puisqu’elle est attendue dans l’après-midi de ce mardi, quelques heures après le rendez-vous matinal.