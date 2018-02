OL : Coup de tonnerre, Anthony Lopes forfait contre l'ASSE !

Dans : OL, Ligue 1, ASSE.

C'est un véritable coup de tonnerre qui retentit à la veille du derby entre l'Olympique Lyonnais et l'AS Saint-Etienne. En effet, en dévoilant son groupe pour la réception des Verts dimanche au Groupama Stadium, l'OL a annoncé le forfait de son gardien de but, Anthony Lopes, qui souffre au triceps et doit renoncer à cette rencontre évidemment très importante. C'est Mathieu Gorgelin qui sera dans les cages lyonnaises face à l'ASSE.

Le groupe de l'OL contre l'ASSE

Gorgelin, Grange, Rafael, Marçal, Marcelo, Diakhaby, Morel, Mendy, Tete, Aouar, Ndombele, Tousart, Diop, Cornet, Memphis, Fekir, Traoré, Mariano, Maolida

Blessé : Anthony Lopes

Suspendu : Ferri