Le Groupama Stadium se vide pour Lyon-Nice

Par Claude Dautel

Privés de stade en raison des sanctions et de la jauge sanitaire, les supporters de l'Olympique Lyonnais ne sont visiblement pas en manque de Groupama Stadium.

Samedi prochain, sous le regard des caméras de Canal+ Décalé, l’Olympique Lyonnais accueillera l’OGC Nice dans le cadre de la 24e journée de Ligue 1. Si l’OL sort d’une triste défaite à Monaco, le Gym a fait pire en tombant à domicile contre Clermont. Pour l’équipe de Peter Bosz, la victoire est impérative pour conserver une petite chance de finir sur le podium et donc de prendre un ticket pour la prochaine Ligue des champions. Pour ce choc, et après la fermeture des tribunes du Groupama Stadium pour des raisons disciplinaires, mais également une jauge réduite à 5.000 spectateurs contre le PSG et l’ASSE, on pouvait espérer que les fans de l’Olympique Lyonnais se ruent sur les billets pour venir soutenir leur équipe. C’est une évidence, cela ne sera pas le cas. Car si le Groupama Stadium peut accueillir près de 60.000 spectateurs, l’affluence pour la réception de Nice sera d'un peu plus de la la moitié, au point même que le club a décidé de fermer certaines zones.

Le Groupama Stadium à moitié plein, ou à moitié vide

#OLOGCN J-5

Il reste 6800 places grand public (hors kops, VIP et visiteurs) sur une capacité totale de 38500 places + 6000 VIP max + visiteurs. pic.twitter.com/FzUqVQ8iTG — Stade OL HD (@StadeOLHD) February 7, 2022

Faisant un bilan des places à vendre, l’Olympique Lyonnais a indiqué ce lundi qu’il restait 6.800 places grand public à vendre sur une capacité totale de 38.500 places, tandis que 6.000 tickets sont habituellement réservés aux VIP et aux supporters niçois. Toute la partie haute du Virage Sud sera fermée, ainsi que dans la zone Ouest. Et sur les réseaux sociaux, les commentaires des supporters suite à cette annonce sont sans aucun pitié pour Léo Dubois et ses coéquipiers lyonnais : « Vu ce que l'équipe montre.... NON MERCI », « Au moins la distanciation sociale va être respectée », « Voir Emerson attaquant et Dubois? Non merci ». Pour cette rencontre, qui est en période de vacances scolaires, l'OL proposait aux enfants des places à 10 euros, tandis que le premier prix pour le grand public est de 20 euros.