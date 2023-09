Le futur gardien de l'OL garde le secret

Dans : OL.

Par Corentin Facy

D’ores et déjà annoncé comme le futur gardien de l’OL, Lucas Perri (Botafogo) a été interrogé sur son avenir durant le rassemblement de la sélection brésilienne, avec qui il a été appelé pour la première fois.

Cet été, la connexion a tourné à plein régime entre les clubs de la galaxie Eagle Football. En fin de mercato, plusieurs indésirables de l’Olympique Lyonnais ont été envoyés à Molenbeek dont Youssouf Koné ou encore Jeff Reine-Adelaïde. Cet hiver, l’OL pourrait de nouveau profiter de la galaxie de clubs détenus par John Textor, mais cette fois dans le sens des arrivées. Et pour cause, depuis plusieurs semaines, un intérêt de l’Olympique Lyonnais pour Perri, le gardien de Botafogo, est évoqué.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Lucas Perri (@lucasperri)

Du haut de ses 25 ans, le natif de Campinas fait partie des très bons gardiens brésiliens au point qu’il a été appelé en sélection au côté d’Ederson et d’Alisson à la suite du forfait de Bento. Dans le viseur de l’OL pour succéder à Anthony Lopes et pourquoi pas rejoindre les bords du Rhône dès le prochain mercato hivernal, Lucas Perri a évoqué cette hypothèse en conférence de presse. Mais pour celui qui défend les couleurs de Botafogo depuis 2022, hors de question de donner le moindre indice sur son avenir.

Ciblé par l'OL, Lucas Perri reste discret sur son avenir

« En fait, c’est quelque chose dont je ne peux pas parler. Ce n’est pas à moi de répondre » a fait savoir le gardien de but de Botafogo, qui sait que son avenir ne dépend pas que de lui et pourrait faire l’objet de négociations très spéciales entre clubs détenus par le même propriétaire, à savoir John Textor. Lucas Perri n’est pas le seul joueur dans cette situation puisque ces dernières semaines, il a également été question d’une possible arrivée du défenseur Adryelson (25 ans), qui joue lui aussi à Botafogo et qui pourrait poser ses valises à Lyon dans les prochains mois.