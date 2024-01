Le FC Metz dit non, la raison choque l'OL

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

Ce dimanche soir, l'OL se déplace à Metz dans le cadre des 32èmes de finale de Gambardella. Une rencontre que le média des Gones ne pourra finalement pas diffuser...

Le centre de formation de l'OL est l'un des plus réputés au monde. Les Rhodaniens ont mis beaucoup de moyens pour faire éclore des jeunes joueurs. On ne compte plus les exemples de joueurs qui ont fait le bonheur de l'OL mais aussi d'autres clubs européens dans leur carrière après avoir été formés dans le Rhône. Les rencontres de Gambardella sont donc pas mal suivies par les fans et observateurs lyonnais. Ce dimanche soir, les jeunes de l'OL s'en aller défier Metz en Lorraine, avec une élimination au bout du compte. Alors qu'OLTV devait diffuser la rencontre, il n'en sera finalement rien.

L'OL dénonce un grand scandale à Metz

Pour des raisons indépendantes de notre volonté, nous ne sommes pas en mesure de diffuser le 32ème de finale de Gambardella Metz / OL ce dimanche à 20h comme prévu.

Veuillez nous en excuser. — OLPLAY (@OLPLAY_Officiel) January 14, 2024

Le média officiel de l'Olympique Lyonnais l'a en effet indiqué ces dernières heures sur son compte X : « Pour des raisons indépendantes de notre volonté, nous ne sommes pas en mesure de diffuser le 32ème de finale de Gambardella Metz / OL ce dimanche à 20h comme prévu. Veuillez nous en excuser ». Et la raison est en fait assez improbable si l'on en croit Gaël Berger, journaliste du média : « En réalité, la FFF et le FC Metz (via le directeur du centre) avaient donné leur accord. Mais le coach et un analyste de Metz ont refusé que notre cadreur s'installe en arrivant, en mettant la pression. Raison ? "On ne veut pas se faire piquer des joueurs". Ridicule. Et scandaleux ». Une attitude qui a donc bien énervé à l'OL, surtout avec l'élimination dans ces 32e de finale.