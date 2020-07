LdC : Juventus - OL se jouera bien à Turin à huis clos !

Comme attendu, l’Union des associations européennes de football a communiqué ce jeudi sur la fin des huitièmes de finale de la Ligue des Champions.

Cette fois, c’est officiel, les derniers matchs retour des huitièmes de la C1 se joueront bien dans les stades des équipes désignées comme étant à domicile. Ce qui signifie donc que l’OL se déplacera bien à Turin au début du mois d’août prochain pour jouer sa deuxième rencontre face à la Juventus, plus de cinq mois après sa victoire 1-0 à l’aller au Groupama Stadium.

« Conformément au principe d’équité sportive et compte tenu de la situation actuelle, à savoir que tous les clubs qui doivent jouer leur huitième de finale retour à domicile disputent actuellement les matchs restants de leur championnat national dans leurs propres stades et qu’aucune restriction de voyage n’est imposée aux clubs visiteurs dans les pays concernés, le Comité exécutif de l’UEFA a décidé que les huitièmes de finale retour restants de l’UEFA Champions League se joueront dans les stades des équipes recevantes. L’UEFA continuera à suivre la situation de près et se réserve le droit de faire jouer ces matchs sur les sites de la phase finale de la compétition correspondante, si de nouveaux événements se produisent qui empêchent un ou plusieurs matchs de se dérouler aux lieux initialement prévus. Les calendriers des matches correspondants seront communiqués après les tirages au sort qui auront lieu vendredi au siège de l’UEFA », explique, dans un communiqué, l’UEFA, qui annonce aussi que tous les matchs européens restants se joueront à huis clos, même le Final 8 de Lisbonne.

