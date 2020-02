LdC : Lyon bat la Juventus, quel exploit !

Dans : Ligue des Champions, OL.

Ligue des champions - 8e de finale aller

Groupama Stadium

OL bat Juventus : 1 à 0

But : Tousart (31e) pour l'OL

L'Olympique Lyonnais a signé un authentique exploit un battant ce mercredi soir la Juventus 1 à 0. Il faudra désormais confirmer cela dans trois semaines à Turin.

Face à une équipe de la Juventus, qui vise ouvertement le titre européen, l'Olympique Lyonnais savait qu'il ne fallait pas se rater, d'autant qu'en face Cristiano Ronaldo arrivait à Lyon dans une série incroyable de 11 matchs consécutifs avec au moins un but. Mais l'OL montrait que sa présence en 8e de finale de la C1 n'était pas usurpée, et la formation de Rudi Garcia gênait très clairement une Vieille Dame sans inspiration. Toko-Ekambi donnait un premier avertissement à la Juventus en trouvant la transversale (21e). Mais ce n'était que partie remise, puisque sur un service d'Aouar, Tousart trompait le portier turinois (1-0, 31e), donnant un avantage mérité à l'Olympique Lyonnais.

Menée au score, la Juventus tentait de profiter de la pause pour retrouver des idées, mais si CR7 et ses coéquipiers s'installaient nettement dans le camp lyonnais, ils avaient bien du mal à trouver la faille dans une défense lyonnaise solide et bien inspirée, même si Dybala ratait a cible de très près (69e). L'OL tentait de jouer quelques contres, sans toutefois se créer d'énormes occasions. Mais la tension augmentait évidemment au fil des minutes, avec notamment cette frappe à bout portant d'Higuain qui manquait le cadre (86e) ou ce but refusé à Dybala pour une position de hors-jeu (88e). Mais Lyon tenait bon et réalisait un véritable exploit avec la possibilité de continuer sa route en Ligue des champions.