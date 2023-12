LdC féminine ‍: Rejoint à la 94e, l'OL est quand même qualifié

4e journée de la Ligue des Champions féminine :

Brann Stadion, Bergen (Norvège).

Brann féminin - OL féminin : 2 à 2.

Buts : Kielland (34e) et Gaupset (90e+4) pour Brann ; Majri (6e) et Hegerberg (13e sur penalty) pour l’OL.

Expulsion : Horan (52e) pour l’OL féminin.

Longtemps assuré de terminer à la première place du Groupe B de la Ligue des Champions féminine, l’OL, réduit à 10 contre 11, s'est fait rejoindre dans les dernières secondes de jeu par Brann. Malgré ce premier coup d'arrêt de la saison après 14 victoires de suite, l'effectif de Sonia Bompastor se qualifie quand même pour la phase finale de la C1 à deux journées de la fin, avec trois points d'avance sur son adversaire du soir et neuf sur Saint Polten et le Slavia Prague, qui ont un match en moins.

🔥 It ends in a draw but we are 𝐪𝐮𝐚𝐥𝐢𝐟𝐢𝐞𝐝 for the #UWCL quarter-finals ! #BRAOL 🔴🔵 pic.twitter.com/CHypJ6vgpm