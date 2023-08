Laurent Blanc trop fainéant pour l’OL, il ose le dire

Dans : OL.

Par Corentin Facy

La saison n’a pas encore officiellement démarré que Laurent Blanc est déjà au cœur des critiques à l’OL.

Après la défaite contre Crystal Palace samedi en match amical (2-0), l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais a affiché toute sa lassitude. « Le plus important, c'est d’être au complet, je l’espère, contre Strasbourg, si d’ici-là, il y a un entraîneur à Lyon...Qu’est-ce que vous voulez que je vous dise » a lancé Laurent Blanc en réponse à un article de L’Equipe qui évoquait déjà son potentiel renvoi par John Textor en cas de mauvais démarrage en Ligue 1.

Sur le plan comptable, la seconde partie de la saison 2022-2023 a été réussie mais dans le jeu, la patte Laurent Blanc tarde à se concrétiser. Les supporters lyonnais attendaient la préparation avec impatience pour voir la continuité du travail entamé la saison passée par l’ex-entraîneur du PSG… mais l’été de l’OL a été cauchemardesque, aussi bien en interne (Aulas, DNCG) que sur le terrain avec des match amicaux désastreux. Sur l’antenne de RMC, Walid Acherchour a réagi à l’été compliqué de Lyon et le moins que l’on puisse dire, c’est que le chroniqueur estime que Laurent Blanc n’est pas l’entraîneur idéal pour ce club à l’instant T.

Blanc n'est pas l'entraîneur idéal pour l'OL selon Acherchour

« J’ai vu les matchs de l’OL la saison dernière et je pense que le duo Lacazette-Barcola a permis à Laurent Blanc de gagner des matchs. J’aime beaucoup Laurent Blanc, je l’ai souvent défendu mais je ne vois rien depuis qu’il est arrivé. On peut parler des problèmes de l’OL mais on doit juger l’entraîneur sur le contenu. Que ce soit l’année dernière malgré les résultats ou sur la préparation, je ne vois pas de travail. Je regarde les matchs mais je ne vois pas de travail ! Peut-être que ça va arriver sur les prochaines semaines mais je ne suis pas sûr que Laurent Blanc soit le bon profil de coach par rapport à la situation de l’Olympique Lyonnais » a analysé Walid Acherchour sur RMC avant de conclure.

« Au vu des complications du club, quand tu vois la désinvolture de Blanc, je crois que ce club a besoin d’un mec qui met les mains dans le cambouis, qui bosse, qui fait émerger des jeunes… L’année dernière, il y a un seul match abouti, contre Lens. Cette équipe est sous-entraînée, il y a un responsable non ? » estime le chroniqueur, absolument pas convaincu par Laurent Blanc depuis la prise de fonctions de l’ex-sélectionneur de l’Equipe de France à l’Olympique Lyonnais. Et ce ne sont pas les matchs amicaux catastrophiques des Gones, qui restent sur quatre défaites sans marquer le moindre but, qui va rassurer Walid Acherchour à cinq jours du premier match de Ligue 1 contre le RC Strasbourg.