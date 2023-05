Laurent Blanc restera à l'OL, Textor l'adore !

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Pour sa première conférence de presse en solo, au lendemain de l'annonce du départ de Jean-Michel Aulas, John Textor a pris la parole et a tordu le cou aux rumeurs d'un possible limogeage de Laurent Blanc en fin de saison.

Seul face à une petite vingtaine de journalistes réunis ce mardi soir dans l’auditorium du Groupama Stadium, John Textor a pris la parole 24 heures après le séisme provoqué par la mise au placard de Jean-Michel Aulas. Pour le nouveau propriétaire d’OL Groupe, qui a plusieurs fois remercié l’ancien boss de Lyon, il ne s’agit pas du tout de la disparition de JMA, ce dernier restant en contact avec le club puisqu’il sera toujours présent au conseil d’administration. Après avoir poliment tapé en touche sur les raisons qui l'ont incité à payer 10 millions d'euros pour mettre un terme aux fonctions de Jean-Michel Aulas, John Textor a ensuite été interrogé sur les rumeurs qui circulent concernant un possible limogeage de Laurent Blanc en fin de saison afin de faire place à du sang neuf. L’homme d’affaires américain a été très clair dans sa réponse, précisant qu’il devait dîner dans la soirée avec l’entraîneur français.

Laurent Blanc sera entraîneur de l'OL la saison prochaine

C'est OFFICIEL ! Laurent Blanc est le nouvel entraîneur de l'@OL

Que pensez-vous de son arrivée ? 🦁🔴🔵 pic.twitter.com/Qe2ynYzo3G — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) October 9, 2022

« On va garder et soutenir notre coach, il mérite beaucoup d’avoir de nombreux renforts cet été. Si nous regardons les résultats, cela fonctionne plutôt bien depuis 15 matchs. Il faut désormais ajouter de la qualité à cet effectif, des joueurs d’expérience, qui refusent de perdre. On a besoin de joueurs qui ne pensent qu’à gagner. On a une formidable académie, mais les jeunes n’ont pas l’expérience d’un Lacazette qui se bat pour gagner, on a besoin d’avoir des jeunes talents, mais de ne pas s’en contenter (…) Si Laurent Blanc sera là la saison prochaine ? Moi, je veux le voir entraîner la nouvelle équipe et lorsque je dis que je soutiens le coach, je soutiens le coach point barre (…) Je ne veux pas virer l’entraîneur, il a mis en place une bonne équipe pour cette fin de saison », a prévenu John Textor, qui n'a pas annoncé de décisions brutales à cet instant de la saison. Le propriétaire de l'Olympique Lyonnais a tout de même précisé qu'il voulait retrouver la Ligue des champions la saison prochaine, sinon il pourra alors considérer que « c’est un échec. » Concernant le poste de patron au quotidien de l'Olympique Lyonnais, John Textor a prévenu qu'il n'avait pas l'intention d'occuper cette fonction, et que s'il sera présent assez souvent, il ne vivra pas dans la capitale des Gaules. Le recrutement de ce PDG est donc actuellement à l'étude.