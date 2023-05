OL : Laurent Blanc et Cheyrou virés ? Textor casse tout !

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Jean-Michel Aulas ayant été débarqué de l'Olympique Lyonnais sans ménagement, John Textor ne va pas s'arrêter là. Le propriétaire de l'OL va désormais s'attaquer aux hommes en place et les têtes vont tomber.

Les supporters de l’Olympique Lyonnais voulaient du changement et ils vont être servis avec les risques que cela engendre. Depuis des mois, le départ du duo Cheyrou-Ponsot est réclamé sur les réseaux sociaux et dans les virages du Groupama Stadium, et après avoir viré Jean-Michel Aulas, John Textor va exaucer en partie ce souhait. Selon L’Equipe, l’actuel patron de la cellule de recrutement de l’OL va rapidement être limogé, l’homme d’affaires américain, conseillé par le directeur sportif de Crystal Palace, cherchant actuellement un nouveau responsable du mercato. Exit Bruno Cheyrou, qui avait le soutien de Jean-Michel Aulas, mais pas celui de John Textor, et qui a rapidement compris que son avenir lyonnais allait être bref une fois le communiqué d’OL Groupe publié lundi à l’aube. Mais Cheyrou ne sera pas le seul à sauter.

Textor va faire tomber les têtes à Lyon

Si Vincent Ponsot n’est pas totalement en danger, l’actuel directeur du football devra probablement accepter une nouvelle mission s’il souhaite rester à l’Olympique Lyonnais. On évoque notamment une mission auprès de l’équipe féminine. John Textor cherche un directeur général pour prendre les commandes au quotidien de son club et ce ne sera pas Vincent Ponsot, mais un homme de l'extérieur. Mais c’est la question du futur entraîneur qui devrait être le cas le plus épineux. Même s’il a encore un an de contrat sur le banc de l’OL, et que ses récents résultats démontrent qu’il a trouvé les bons réglages afin de tenter d’arracher un ticket européen, ce qui serait un véritable exploit, Laurent Blanc n’est pas vraiment considéré comme un choix numéro 1 par le nouveau propriétaire de Lyon.

La une de l'Équipe de ce mardi pic.twitter.com/bFvupnxsGr — OL+ (@OL__Plus) May 8, 2023

Le quotidien sportif affirme que ce n’est pas John Textor qui tranchera concernant Laurent Blanc, mais que c’est le futur directeur général qui décidera en accord avec les autres responsables nommés d’ici là. Mais actuellement, c'est très clairement en faveur d’un départ de l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais en fin de saison que la balance penche, la quête d'un nouveau technicien étant déjà dans les tuyaux. « Les supporters de l'OL qui jugeaient Jean-Michel Aulas obsédé par le business vont voir leur club entrer dans une ère plus affairiste encore », prévient Vincent Duluc. Et cela passe visiblement par une énorme refonte de l’organisation en place, l'ADN lyonnais étant appelé à disparaître au moins dans les bureaux de l'OL.