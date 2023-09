Laurent Blanc n'entraîne plus l'OL ‍!

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Les choses s'accélèrent du côté de l'Olympique Lyonnais, puisque ce lundi Laurent Blanc n'entraînera pas son équipe. L'OL a demandé au coach des U19 de le remplacer d'urgence.

Dans une situation intenable depuis une semaine, puisqu'il assurait l'entraînement de l'Olympique Lyonnais tout en sachant que John Textor lui cherchait un successeur de toute urgence, Laurent Blanc en a probablement terminé avec l'OL. A quelques heures de la séance d'entraînement prévue ce lundi au Groupama Training Center, le quotidien sportif annonce que les dirigeants lyonnais ont contacté d'urgence Jérémie Bréchet, qui dirige habituellement les U19 du club rhodanien, afin de lui demander d'être présent dans l'après-midi pour diriger la séance des pros en compagnie de Sonny Anderson et de Jean-François Vulliez. Du côté de l'Olympique Lyonnais, aucune communication officielle, mais Hugo Guillemet précise que John Textor a assurément décidé de licencier Laurent Blanc pour des « résultats insuffisants ». Il est vrai qu'Alexandre Lacazette et ses coéquipiers pointent à la dernière place de la Ligue 1 lors de cette trêve internationale. Laurent Blanc aurait même été informé de cette décision vendredi, avant la pause du week-end.

Laurent Blanc remplacé à l'entraînement

OL : Gattuso arrive, signature prévue mardi ! https://t.co/30Cy8ZClsW — Foot01.com (@Foot01_com) September 11, 2023

Pour remplacer Laurent Blanc, L'Equipe confirme ce que révélait la presse italienne, à savoir que Gennaro Gattuso est désormais le grandissime favori. L'ancien joueur de la Squadra Azzurra, qui a comme agent un certain Jorde Mendes, pourrait arriver dans les prochaines heures à Lyon afin de signer son nouveau contrat. Pour rappel, Laurent Blanc avait succédé il y a un an à Peter Bosz, lequel n'avait non plus tenu longtemps à son poste. L'Olympique Lyonnais va dorénavant chercher un peu de stabilité, même si depuis le rachat du club à Jean-Michel Aulas, tout est beaucoup plus flou du côté de Lyon. Quoi qu'il en soit, la page Laurent Blanc est en passe de se fermer, et c'est une évidence, les supporters de l'OL ne vont guère le regretter.