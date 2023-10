Lacazette, unique espoir de l’OL pour éviter la descente

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Absent à Reims le week-end dernier, Alexandre Lacazette est de retour pour la réception de Lorient dimanche. Un motif d’espoir pour Fabio Grosso alors que l’OL est la pire attaque du championnat après sept journées.

La saison dernière, Alexandre Lacazette a porté l’Olympique Lyonnais sur ses épaules. De retour dans son club formateur après une expérience contrastée à Arsenal, l’international français a inscrit 27 buts en Ligue 1, un excellent bilan faisant de lui le deuxième meilleur buteur du championnat derrière Kylian Mbappé. La saison 2023-2024 est en revanche partie sur des bases bien moins élevées pour le capitaine de l’OL, qui a déjà raté quatre matchs pour cause de suspension et qui n’a fait trembler les filets qu’à une seule reprise.

Sans les buts de son général, Lyon s’est enfoncé dans la crise et pointe à une terrible 18e place. Dans un édito publié ce vendredi, le site Olympique & Lyonnais est catégorique : sans un grand Alexandre Lacazette, héros des Gones la saison dernière, l’OL est en très grand danger dans la course au maintien. « La saison dernière, il avait déjà inscrit quatre buts après sept journées, mais ce début de saison montre aussi qu’il était l’arbre qui cachait la forêt. On se demandait ce qu’aurait été l’OL sans Lacazette et Lopes lors du dernier exercice, on a désormais la réponse : un club relégable quand ses stars ne répondent pas présentes » analyse le média pro-OL.

Lacazette va-t-il suffire à sauver l'OL ?

Reste que pour le consultant Nicolas Puydebois, ancien gardien de l’Olympique Lyonnais, ce n’est pas grâce aux individualités que l’OL va se sauver mais en retrouvant un collectif fort que Fabio Grosso doit réussir à créer au plus vite. « Pour pouvoir marquer, il faut déjà que le ballon puisse arriver dans la surface. Aujourd’hui, l’OL n’a pas de milieux capables de faire la transition offensive correctement. Avec les mauvais résultats et le jeu à revoir, Cherki par exemple veut jouer les sauveurs. Sauf que ce n’est pas par des performances individuelles que l’OL va y arriver » estime Nicolas Puydebois, plus inquiet que jamais pour l’Olympique Lyonnais. Le seul retour d’Alexandre Lacazette face à Lorient permettra-t-il à l’équipe de Fabio Grosso de relever la tête et de signer sa première victoire de la saison ? Réponse dimanche à 15 heures.