OL ‍: Des arbitres corrompus, Textor va dévoiler les preuves

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Après ses commentaires sur la Ligue 1 et la Premier League, John Textor a enchaîné avec le championnat brésilien. D’après le patron de Botafogo, des arbitres locaux sont corrompus et l’Américain pense détenir les preuves.

Alors que l’Olympique Lyonnais traverse une bonne période, John Textor est d’humeur à pousser des coups de gueule. On a récemment entendu le propriétaire du club rhodanien critiquer la Ligue 1, et plus précisément la concurrence jugée déloyale du Paris Saint-Germain. Sur sa lancée, l’actionnaire de Crystal Palace a également taclé la Premier League dont le fair-play financier viserait, selon lui, à protéger les cadors anglais. Autant dire que l’homme d’affaires a besoin de vider son sac.

John Textor sur la domination du PSG en Ligue 1💬⁰

« Qui va s'intéresser au championnat de France et le regarder à la télé si on sait qui va gagner ?⁰

Tout le monde se bat pour la deuxième place, c'est la même équipe qui l'emporte chaque année. Les autres clubs sont en… pic.twitter.com/dY8QZzmEBg — Footballogue (@Footballogue) March 1, 2024

Le patron de Botafogo, toujours marqué par la chute de son équipe en fin de saison dernière, a donc profité du moment pour en remettre une couche sur l’arbitrage au Brésil. « Les supporters découvriront dans les 30 prochains jours ce qui s'est réellement passé dans le championnat, a lâché le dirigeant selon Globoesporte. Ils savent ce que j'en pense, mais je ne vais pas en parler dans la presse. Ce serait irresponsable. Les juges ne devraient pas plaisanter avec qui que ce soit sur les manipulations et les erreurs. »

Textor va tout balancer

« Que quelqu'un dise qu'il n'y a pas de corruption au Brésil alors que j'ai, sur les enregistrements, des arbitres qui disent que leurs pots-de-vin ne sont pas à jour... Je n'ai pas accusé Ednaldo (Rodrigues, président de la Confédération brésilienne). Je n'ai jamais rien dit sur lui, il n'est pas corrompu. C'est un homme qui commande une organisation qui a probablement besoin de mieux gérer la corruption externe. Une bataille contre des facteurs externes. Une bataille qui existe et qui est ici. Il y a eu des manipulations et des erreurs en 2021, 2022 et 2023. Nous en avons la preuve », a certifié John Textor, prêt à provoquer un énorme scandale.