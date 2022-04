Lacazette à l’OL, la réponse officielle d'Arsenal

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Dans une interview accordée à Canal +, Alexandre Lacazette a ouvert la porte à un retour à l’OL lors du prochain mercato.

En fin de contrat à l’issue de la saison, Alexandre Lacazette a reconnu qu’un retour à l’Olympique Lyonnais n’était pas à exclure. « Je suis ouvert à tout. Je n’ai jamais coupé le contact avec les Lyonnais. Maintenant que Lyon sait que je suis libre, ils sont venus aux informations » a dévoilé Alexandre Lacazette, qui a aussi reconnu qu’il serait plus difficile pour lui de signer à Lyon dans le cas où l’OL ne se qualifierait pas pour une coupe d’Europe. Quoi qu’il en soit, l’international français a confirmé l’existence de discussions avec Lyon… ce qui ne rend pas jaloux son club actuel d’Arsenal. Et pour cause, l’entraîneur londonien Mikel Arteta a évoqué la situation de son capitaine en conférence de presse, expliquant simplement que la stratégie d’Arsenal ne changerait pas, à savoir de discuter avec Alexandre Lacazette une fois la saison terminée afin de savoir s’il allait prolonger ou pas.

Arsenal ne veut pas discuter avec Lacazette avant cet été

« Sa situation contractuelle lui permet de prendre une décision sur son avenir. Nous avons clairement exprimé notre intention : parler cet été une fois que nous saurons ce que nous ferons ensemble à l’avenir » a évoqué Mikel Arteta dans des propos rapportés par Sky Sports, avant de poursuivre. « Pour le reste, je veux qu’il se concentre pleinement sur son avenir qui est de défendre Arsenal tout le temps comme il le fait toujours et c’est pourquoi il porte le brassard. Il a le droit de faire ça et il a le devoir de faire de son mieux ici. C’est un accord que nous avons conclu avec lui. Notre position reste la même. Il ne s’agit pas de nous ou de lui, il s’agit des deux parties. C’est la décision que nous avons prise à propos du club, nous avons pris cette décision pour mieux comprendre ce que nous voulons faire cet été. C’est ce que nous avons décidé » a analysé Mikel Arteta, qui ne souhaite pas céder à la pression avec Alexandre Lacazette en prenant une décision précipitée. Pour le coach d’Arsenal, aucune décision ne doit être prise avant la fin de la saison quant à l’avenir de son buteur. Ce qui expose logiquement le club londonien au risque que Lacazette s’engage en faveur d’un autre club entre temps.