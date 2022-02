Lacazette à l'OL, avec un contrat à la sauce OM !

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L'OL a tenté de signer Alexandre Lacazette en ce mois de janvier. Sans succès, mais tout se prépare pour une arrivée en juin.

L’Olympique Lyonnais n’est pas parvenu à faire venir l’attaquant tant désiré par Peter Bosz, et cela risque de peser sur la seconde partie de saison, d’autant plus qu’Islam Slimani a été laissé libre de rejoindre le Sporting Portugal. Un vrai vide en attaque qui n’a pas pu être compensé par le recrutement d’Alexandre Lacazette. Car selon L’Equipe, les dirigeants de l’OL ont bien tenté de faire revenir leur ancien buteur ces dernières semaines, prenant discrètement contact avec son entourage pour savoir si ce come-back était possible. La réponse a été claire, Alexandre Lacazette est sous contrat avec Arsenal et il n’est pas question de partir en cours de saison, surtout que les Gunners viennent de lâcher Pierre-Emerick Aubameyang, qui était encore leur star offensive au début de la saison.

Lacazette, Tolisso et Umtiti de retour ?

Mais le message est passé, et il répond également à une demande plusieurs fois formulée par Lacazette au sujet d’un retour à l’OL. Il n’est pas le seul, puisque le quotidien sportif rappelle que Corentin Tolisso et Samuel Umtiti, eux aussi dans des clubs prestigieux mais en difficulté, envisagent également de faire un incroyable trio de retour pour terminer leur carrière dans leur bercail. De quoi faire saliver les supporters, même si la partie financière sera décisive. Si Lyon place ses pions en vue de faire venir Lacazette gratuitement en fin de saison, l’attaquant qui aura alors 31 ans a un salaire aux normes de la Premier League. Arsenal entend lui proposer une prolongation de contrat d’un ou deux ans, mais il pourrait choisir de rentrer à la maison.

L’exemple de Payet et Mandanda à l’OM

Pour cela, l’OL devra peut-être allonger la durée, pour mieux lisser le salaire sur le temps. Comme l’OM a pu le faire avec Steve Mandanda et Dimitri Payet, prolongés sur le très long terme afin de faire baisser leur salaire annuel. Jean-Michel Aulas se dit qu’offrir un contrat de quatre ans à Alexandre Lacazette pourrait être une bonne idée pour tout le monde. Surtout que l’attaquant français n’est pas du tout en régression à Arsenal, où il est désormais titulaire et même capitaine, après avoir longtemps eu le rôle de joker. Un plan gagnant pour tout le monde, et qui apporterait du poids, du réalisme et de l’expérience en attaque. Tout ce dont l’OL manque pour le moment.