La guerre est déclarée pour Mejbri, l'OL regarde cela de loin

Hannibal Mejbri attise les convoitises cet hiver au mercato. Le jeune milieu tunisien de Manchester United a été ciblé par l'OL avant finalement de se diriger vers Séville. Mais, Everton est bien décidé à devancer tout le monde sur le dossier.

Peu utilisé à Manchester United cette saison, Hannibal Mejbri a su conserver une belle cote sur le marché européen. Le jeune international tunisien de 20 ans est convoité aux quatre coins de l'Europe pendant ce mercato hivernal. L'OL s'est rapidement positionné, pensant pouvoir tirer son épingle du jeu en attaquant très tôt. C'était sans compter sur des concurrents plus féroces les uns que les autres : Fribourg en Allemagne et surtout le FC Séville en Espagne. Le club andalou, mal-classé en Liga, a désormais les faveurs du joueur. Mais, tant que rien n'a été officialisé, il serait idiot de ne pas tenter une dernière offensive.

Un club l'a bien compris, il s'agit d'Everton. En effet, le club de Liverpool entend empêcher le prêt de Mejbri à Séville dans les derniers instants. Les Toffees, eux aussi mal-classés en championnat, vont faire une offre importante pour le joueur tunisien selon Fabrizio Romano. Le spécialiste italien du mercato a publié l'information sur son compte X.

🚨🔵 EXCL: Everton are trying to hijack Sevilla loan move for Hannibal Mejbri as contacts are taking place today.



🔴⚪️ Hannibal picked Sevilla over Freiburg and OL — still in talks with Man United, nothing done… but Everton are now also showing interest.



Up to Hannibal now. pic.twitter.com/p4krcLaiKi