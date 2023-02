OL : Lyon de retour au top, la Ligue 1 tremble

Dans : OL.

Par Corentin Facy

En crise avant Noël, l’OL est de retour à un niveau intéressant et vient d’enchaîner six matchs sans défaite.

Victoire à Chambéry et à Ajaccio, nul à Brest, victoire à Troyes, qualification contre Lille et victoire contre Lens : la série de l’Olympique Lyonnais sur les dernières semaines fait plaisir aux supporters rhodaniens, dépités par les résultats catastrophiques de leur équipe avant Noël. Le mercato hivernal a surtout permis à l’état-major de l’OL de vider le vestiaire et désormais, ce sont sur les jeunes tels que Cherki ou encore Barcola que s’appuie Laurent Blanc, pour l’instant avec succès. Peu à peu, c’est comme si Lyon retrouvait son ADN et visiblement, les Gones font de nouveau peur. Avant d’affronter l’OL avec Auxerre ce vendredi soir en Ligue 1, le milieu offensif bourguignon Gaëtan Perrin a fait savoir que l’AJA était très prudente avant la réception de Lyon, une équipe qui est de nouveau redoutée en championnat.

Lyon fait peur, même sans Lacazette

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Olympique Lyonnais (@ol)

« Même sans Lacazette, il faut toujours rester méfiant, il y a de la qualité dans cette équipe. Ils ont un effectif plus que complet. C’est sûr que Lacazette est un élément important, mais il faut se méfier de tous les joueurs, car ils sont sur une très bonne dynamique. Il faudra déjà se concentrer sur nous pour pouvoir les mettre en difficulté » a jugé le milieu offensif de l’AJ Auxerre, très méfiant avant la réception de l’Olympique Lyonnais ce vendredi soir. Et même si le club rhodanien est privé de son meilleur buteur en la personne d’Alexandre Lacazette, auteur de 14 buts en Ligue 1 et forfait pour ce match en raison d’une blessure à la cuisse, l’OL a d’autres arguments qui font peur à l’AJA. C’est par exemple le cas de Rayan Cherki, excellent depuis plusieurs matchs et qui sort d’un match référence pour lui contre le RC Lens en Ligue 1 avec une passe décisive et un but somptueux.