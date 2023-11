L1 ‍: La sanction contre Lyon sera annoncée pendant OM-OL

Dans : OL.

Par Claude Dautel

La commission de discipline de la LFP n'a pas encore tranché concernant la sanction qui sera infligée à l'Olympique Lyonnais après le comportement de certains de ses supporters à Marseille.

Suite à des cris et des gestes racistes de plusieurs supporters lyonnais au Vélodrome, lors du fameux match finalement reporté, l'OL sera probablement sanctionné. Et on attendait pour ce mercredi l'annonce de la commission de discipline, mais finalement le gendarme du football se donne encore du temps après avoir mis le dossier en instruction fin octobre. L'OL a fait savoir aux membres de la commission que les images envoyées par l'OM pour identifier les supporters étaient seulement arrivées que lundi et qu'il fallait un peu de temps pour les analyser et sanctionner les fautifs. « Au regard de la gravité des faits, la Commission de Discipline de la LFP avait décidé de mettre le dossier en instruction. Après lecture du rapport d’instruction, la Commission décide de mettre le dossier en délibéré dans l’attente d’éléments complémentaires. Elle rendra sa décision finale à l’issue de la réunion du mercredi 6 décembre 2023 », a cependant annoncé la Ligue de Football Professionnel. Hasard ou pas, c'est ce même mercredi 6 décembre que doit se jouer le match entre l'OM et l'OL, lequel avait été reporté suite à l'attaque du bus lyonnais et la grave blessure de Fabio Grosso. La sanction sera donc dévoilée au moment où Lyon jouera son match à Marseille.

Et comme si cela ne suffisait pas, la Préfecture, dont la gestion de la sécurité avait été remise en cause le dimanche du fameux Marseille-Lyon, vient également de prendre l'arrêté pour l'interdiction de déplacement des supporters de l'Olympique Lyonnais. De leur côté, les dirigeants de l'OL attendent, eux, la décision de la commission d'appel de la FFF et pourraient se tourner vers le CNOSF en cas de réponse défavorable.